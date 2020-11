Vallejo al rescate

El primer titular del partido es la ausencia de Guedes en el once. Ni sin Maxi y con Kangin ausente toda la semana de los entrenamientos, el portugués encuentra hueco en el equipo. Gracia eligió a Gameiro. La realidad es que, entre Guedes, Gameiro y Kangin, ninguno se ha ganado la etiqueta de indiscutible. Si fuera por méritos, Vallejo les gana a todos.

A los dos minutos el titular del partido ya era otro. Resucitaron viejos fantasmas en Mendizorroza. Saque de esquina, caraja defensiva, anticipa Ximo Navarro y para dentro. A remar, lo de casi todas las jornadas. El gol no espabiló a los valencianistas, más bien lo contrario. En el minuto 14, el Alavés disfruta de dos disparos a bocajarro en el área grande. Saca un culo y una espalda. Lo siguiente sería el penalti de Hugo Guillamón en una primera parte para olvidar del chaval. Ximo Navarro vuelve a ganarle en velocidad y el central lo tumba al caer de espaldas una vez superado. Lucas Pérez lo lanza imparable y pone cuesta arriba un partido en el que a esas alturas, el Valencia no había comparecido sobre el césped. En el minuto 20, llega el primer disparo a puerta del Valencia por mediación de Gameiro tras un pase en profundidad de Soler. El francés remata alto y a la grada, no ve palos, pero por lo menos, comparecen los chés en área contraria.

Guillamón protagonista del empate

Los nervios de Guillamón, acompañados de un acelerado Jaume, a punto están de costar el tercero y casi la puntilla definitiva. Desde entonces, el Alavés recula y el Valencia se estira. Tímidamente, pero aparecen por banda Gayá, Cheryshev, Yunus y Wass. Un disparo del danés y otro del ruso, de manera consecutiva, es lo último de la primera parte. Se atisba un cambio, aunque seguramente nadie esperaba tan radical del equipo.

Pero en el descanso, Gracia tocó la tecla. Ya lo hizo ante el Elche. Ayudó Machín con sus cambios, todo hay que decirlo. El Valencia salió a por el partido. El técnico metió a Guedes y Vallejo en el campo. El gaditano es agitador por naturaleza. Inquieto y eléctrico siempre está por donde ocurre el peligro. Nada más salir al campo, mete un balón de primeras a Gameiro que mano a mano con el guardameta del Alavés, la tira al muñeco. Siguió insistiendo. Manu es instinto asesino de delantero que siempre está con la caña para pescar. Y pescó. Soler mete el balón entre líneas para que Gameiro sirva en bandeja y Vallejo la empuje a la red. El Valencia confirmaba que era otro distinto al de la primera mitad y por delante quedaban veinte minutos. La pájara cambia de dueño. Ahora es propiedad de los de Mendizorroza. A balón parado, ejecuta Soler una falta que coloca con mimo al corazón del área y aparece imponente Hugo Guillamón para desquitarse y hacer un golazo de testarazo imparable. Trece minutos y el descuento para remontar con el Alavés tocado y hundido.

Gracia dio en la tecla con los cambios

Con tanto VAR, el árbitro dio ocho minutos de descuento. En el alargue tuvo el Valencia las más claras del partido. Gameiro a bocajarro en área pequeña la tira arriba con el portero vencido. Vallejo tuvo en sus botas su noche de gloria con una vaselina en el 97 que saca con la yema de los dedos Pacheco. Tuvo otra Gameiro, pero no era la noche del francés. En realidad, hace tiempo que no tiene su noche.

Empate con sensación de haber regalado 45 minutos. Mereció más. El Valencia se queda en la octava posición con 12 puntos. En lo positivo, tercer partido sin perder para los de Javi Gracia. En lo negativo, Gayá se fue lesionado. Parece muscular y tendrá complicado estar en la cita del próximo sábado en Mestalla ante uno de los equipos más en forma del campeonato, el Atletico de Simeone.