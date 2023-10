Valencianistas por el mundo

Parón liguero y debate abierto de nuevo. ¿Le viene bien o le viene mal al Valencia CF?. Por trayectoria deportiva, lo mismo da que me da lo mismo. No corta ninguna racha, como pasa en otras ocasiones. Los de Baraja vienen de empatar en Mallorca, después de encadenar varios resultados negativos. Pero no es una reacción consolidada. El inicio ha sido irregular, una montaña rusa de resultados y sensaciones, así qué, le vendrá bien para cargar pilas y tomarse un respiro para una plantilla corta y con mucho desgaste tras un mes y poco de competición. Y le vendrá bien para que el técnico recupere efectivos de cara al regreso de LaLiga. Hasta cuatro jugadores podrían abandonar la enfermería tras el parón. Gayà, Sergi Canós, André Almeida y Thierry Rendall pueden volver tras superar sus respectivas lesiones. El regreso más significativo es el de Canós que lleva un mes fuera tras caer lesionado en el músculo isquiotibial en el choque de Mestalla ante el Atlético de Madrid . El de Nules disputó su primer partido como titular ante los colchoneros pero el infortunio le llevó a la camilla de los fisios. Ahora vuelve y es una gran noticia para el técnico que confiaba en su fútbol tras verlo en la pretemporada de Paterna.

Canós ya entrena con el grupo y volverá ante el CádizVCF





Los que no estarán en la Ciudad Deportiva son los siete internacionales valencianistas que viajan con sus respectivas selecciones en este parón. Gayà y Diakhaby se lo pierden por lesión y eso hace que el número de representantes ché en la ventana internacional, haya disminuido respecto a la convocatoria de inicios de septiembre.

Los primeros en jugar serán Mamardashvili y Cenk. El jueves Georgia disputa un amistoso ante Tailandia en Tifilis, la ciudad de nacimiento del guardameta del Valencia CF. Giorgi se ha ganado la camiseta de titular del combinado georgiano aunque quizás el seleccionador le guarde para el partido clasificatorio para la Eurocopa que disputará el domingo ante Chipre.

Ozcayar, sin embargo, lo tiene más complicado. El central turco viene de un mes con muchas dudas, tanto en el Valencia como en su participación con la selección otomana en el anterior parón lo que le llevó al banquillo. Aún así, ha entrado en la lista y veremos cual es su papel en los choques que Turquía enfrenta ante Croacia y Letonia, los dos clasificatorios.

Amallah juega con Marruecos clasificatorio para la Copa de ÁfricaEFE





El viernes será el turno para los chavales. Fran Pérez, Javi Guerra y Diego López, repiten convocatoria con la selección española sub 21 que dirige Santi Denia. Guerra estuvo en la prelista con la absoluta y ahora le toca confirmar su buen momento, asentándose en la rojita donde ya fue titular en la anterior llamada. Diego López llega en estado de gracia y ya fue titular en los dos choques del parón anterior. El asturiano empieza a tener galones a pesar de su reciente llegada a las inferiores de la española. España juega amistoso ante Uzbekistán y disputará el martes 17, encuentro clasificatorio para el Europeo sub 21 ante Kazakjistán.

Los últimos en estrenarse serán Amallah y Yaremchuk. El marroquí disputa amistoso el sábado ante Costa de Marfil y el martes ante Liberia, choque clasificatorio para la Copa de África. El extremo ha ido cogiendo sitio en el once valencianista en las últimas jornadas y empieza a tener el protagonismo por el que se le fichó y el club estuvo peleando casi dos meses durante el mercado estival. Marruecos es segunda de grupo y viene de hacer un gran Mundial así que se da por sentado su participación en la Copa Africana lo que provocaría que el futbolista se perdiera un mes de competición ya que la Copa se disputa entre el 13 de enero y el 11 de febrero. Un inconveniente para Baraja, pero con el que ya contaba desde su llegada. Un caso parecido puede ocurrir con Diakhaby y su selección de Guinea.

El Valencia cruza los dedos con el viaje de Yaremchuk a UcraniaEFE





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Con quien cruza los dedos el club es con Roman Yaremchuk. El delantero ucraniano regresó lesionado en la anterior convocatoria lo que ha ralentizado su adaptación al equipo. Todavía anda encontrando su sitio y no ha visto portería, con apenas ocasiones, pero ya ha sido titular para Baraja en los dos últimos choques ligueros, Betis y Mallorca. Ucrania disputa dos partidos clasificatorios para la Eurocopa. Se enfrenta el sábado ante Macedonía del Norte y el martes ante Malta.

Se espera que los siete estén ya incorporados en Paterna en el entrenamiento vespertino del próximo miércoles para preparar el regreso a la competición recibiendo al Cádiz en Mestalla.