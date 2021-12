El valencianismo sale a la calle para pedir el adiós de Lim

El valencianismo se ha echado a la calle para mostrar su descontento con la gestión de Meriton con Peter Lim al frente de una gestión que entienden como nefasta y que está dañando a su club. La policía local ha cifrado en más de 15.000 asistentes a la manifestación, una riada de valencianistas que han tenido un comportamiento ejemplar y que han mostrado el poder de un sentimiento.

Desde el Paseo de la Alameda hasta la Avenida Suecia en los aledaños de Mestalla, se han mostrado todo tipo de pancartas y se han escuchado numerosos cánticos en contra de la propiedad. Sin duda, el “hit parade” de la marcha, ha sido “Lim Go Home”, una leyenda que portaba la pancarta que encabezaba la manifestación.

Una marcha cívica que ha reunido a todas las generaciones de valencianistas. Ha quedado clara la desafección hacia los dueños de la mayoría accionarial. Las plataformas de oposición se han posicionado claramente y en su camino, han unido al corazón del valencianismo que en forma mayoritaria quiere y suspira por un cambio en la gestión de su club que incluye el adiós de los hombres de Meriton.

Cañizares encabezando la pancarta de Espíritu del 86COPE





Algunas caras conocidas de la sociedad valenciana y, entre todas, la más aplaudida, la de Santi Cañizares. El ex guardameta del Valencia y comentarista COPE, no se ha escondido nunca en su posición frontal contra Peter Lim. Hoy, ha decidido pasar a la primera línea de protesta, portando la pancarta de la plataforma Espiritú del 86, con la leyenda “Lim y Mendes, habeís arruinado el VCF”. Cañizares ha estado en directo, desde los aledaños de Mestalla, en el Tiempo de Juego y avisa que el valencianismo ha decidido movilizarse y ya no hay vuelta atrás. “Habrá mas manifestaciones. Esto es un punto de inflexión. El valencianismo está disgustado y asustado con el club. Las autoridades políticas tienen que provocar que Lim se sienta incómodo en la ciudad. Haciendo valer la ley. Y los bancos también. Ahí está la clave”.





A continuación, algunas imágenes que reflejan lo vivido en la manifestación contra la gestión de Peter Lim.

COPE





La afición quiere el final de Peter LimCOPE





Numerosas pancartas de protestaCOPE





La Avenida de Suecia hasta la banderaCOPE





La afición llenando el Paseo de la AlamedaCOPE





Recuerdo para el ex presidente Arturo TuzónCOPE





Jorge Iranzo en el recuerdoCOPE





Pancarta de la plataforma VCF SudCOPE