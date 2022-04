El Valencia CF pone 12.887 entradas a la venta para los abonados que cumplen los criterios del club

El Valencia CF elevó a oficial en el día de ayer, la cifra de 17.497 entradas para vender, entre sus abonados, de las 20.757 localidades facilitadas por la Real Federación Española de Fútbol, guardándose el club un total de 3.260 entradas para “compromisos institucionales”. En dichos compromisos, se dio a entender que, además de los patrocinadores, entrarían jugadores de la Academia, la Asociación de Veteranos o la Asociación del Pequeño Accionista, como parte de los convenios adquiridos por la entidad. Una información que, anoche, dio un giro de 180º tras la información desvelada anoche por el programa Tribuna Deportiva con la ayuda de un ingeniero informático.

El tifo en las pasadas semifinalesFoto: Levante EMV



En dicha información, se desvela que solamente 13.565 abonados del Valencia CF, cumplen los dos requisitos impuestos por el club, para poder acceder a la compra de entradas: ocho años de antigüedad y 80% de asistencia a los partidos de esta temporada 2021-2022 .

Consultadas fuentes oficiales del Valencia CF por la Cadena COPE, aseguran desde el club que “no hay ningún error informático ni problema de privacidad. Los datos son accesibles para todos, como en 2019. No comprometen a ningún abonado y no hay ningún problema legal. La única diferencia con respecto a 2019 es que hoy el abonado puede entrar y comprobar no solo si cumple o no cumple los requisitos sino también por qué los cumple o no los cumple”.

El gol norte, la zona che



Esta información no se corresponde con las cifras dadas en el día de ayer. Pese a ello, desde el Valencia CF defienden que “hoy hay más entradas para abonados que en la edición de Copa de 2019, teniendo menos entradas por la capacidad de la Cartuja (e incluso teniendo en cuenta que la RFEF y el FC Barcelona devolvieron entradas). En 2019 hubo 12.106 entradas a la venta para abonados (público en general) que cumplen los requisitos y en 2022 hay 12.887”.

El Valencia habla ahora de 12.887 entradas a la venta para abonados, por lo que de los 13.565 aficionados que cumplen los dos requisitos, habrá 678 abonados que no tengan entrada .

La Copa, el trofeo más preciado



La explicación, ahora sí, detallada que ofrece el Valencia CF es la siguiente: “la cifra que se da en el comunicado de 17.497 (entradas a la venta en el Gol Norte) es correcta. Esa cifra engloba los abonados público general que son 13.565, de los cuales el 95% tendrán acceso a la compra. Al margen de esos, hay entradas a la venta para los abonados vips de Mestalla, Asociación de Futbolistas del Valencia CF, jugadores de Academia VCF y escuelas conveniadas, Asociación Pequeño Accionista y empleados. Dentro de todos esos grupos también hay abonados”.

Además, el Valencia CF asegura que hay más de 1.000 abonados que pagan un abono con un elevado precio en Mestalla (vips) y qué, por tanto, no entran dentro de la criba de los dos requisitos solicitados por el club.

Para llegar hasta el cupo total de entradas asignadas a la parte valencianista de la final, el club destina entradas para “plantilla, familias, patrocinadores y otros ex futbolistas (fuera de la Asociación de Futbolistas) que se sitúan entre Preferencia y Fondo (no en la grada del Gol Norte)”.

Por último, desde el Valencia CF se añade que, “en el caso de que no se vendan todas las entradas a la venta, se dará opción a comprar entradas a todos los abonados”.

