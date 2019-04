El Valencia CF, de pesca en Orriols

El Valencia CF se ha fijado en el máximo responsable de la buena temporada del Atlético Levante en Segunda división B y del Juvenil A, que este domingo se puede proclamar campeón de Liga por primera vez en la historia del club granota.

Según ha podido confirmar Deportes COPE Valencia, la entidad de Mestalla se ha puesto en contacto recientemente con José Hernández 'Herni' para que se incorpore a la Ciudad Deportiva de Paterna de cara a la próxima temporada, convirtiéndose así en uno de los pilares de la Academia VCF.

Herni acaba contrato este próximo mes de junio y su continuidad en el Levante UD no está garantizada. De hecho, si Tito continuase al frente de la dirección deportiva azulgrana, una de las decisiones que debería tomar es si mantiene en el puesto a Herni, a quien valora positivamente a nivel profesional, pero con métodos de trabajo bien distintos.

Fuentes cercanas a Herni han confirmado a COPE Valencia estos contactos con el Valencia CF y reconocen que, hasta el momento, el Levante UD todavía no le ha comunicado cuál es su futuro.

Uno de los grandes aciertos de Herni fue la contratación en 2017 de Paco López para el equipo en Tercera división. Fue él quien propuso a Tito el nombre del actual técnico del Levante UD y el director deportivo no tuvo ninguna duda.

Herni llegó con Tito al Levante UD el pasado mes de junio de 2016 para convertirse en el responsable del Atlético Levante y el Juvenil A. Tras una primera temporada algo convulsa, con el descenso a Tercera división, el filial del Levante UD regresó el año pasado a Segunda B y ahora ocupa la octava plaza del Grupo III con ocho puntos de ventaja respecto a la zona de descenso.

Bajo su dirección han irrumpido con fuerza en el filial, futbolistas como Álex Blesa o Cantero. Además, destaca el caso de Pepelu que ha sido convocado por Paco López para jugar esta tarde en San Mamés frente al Athletic Club de Bilbao.

Por si fuera poco, el Juvenil A, bajo la dirección de Lisci Alessio, ya ha certificado su pase a la disputa de la Copa del Rey y juega este domingo en Elche con la posibilidad de proclamarse campeón. Para ello, tendrá que mejorar el resultado del Villarreal, que es el líder del Grupo 7 con un punto más que los levantinistas.