Valencia CF y Liverpool FC están cerca de cerrar el acuerdo para el traspaso de Mamardashvili. En COPE venimos contando desde el pasado 27 de junio todos los pasos que los “reds” han dado en esta negociación para abordar el fichaje del meta georgiano y la operación está llegando a su final. Los clubes están en los famosos flecos, aunque son flecos importantes que no aseguran al 100% que la operación vaya a cerrarse. Lo importante es que el Liverpool accedió el pasado lunes a subir la cantidad fija hasta los 35 millones y Peter Lim aceptó esa cantidad para sentarse a cerrar el acuerdo definitivo.

Los flecos más importantes que se negocian ahora mismo son los plazos del pago fijo del Liverpool al Valencia CF, los ingleses quieren prorrogarlo en varios años mientras Lim quiere el dinero cuanto antes en la caja, y se negocia el porcentaje de cuánto paga cada club, del nuevo salario que figura en el nuevo contrato y que supone más del doble de lo que estaba cobrando ahora mismo en el Valencia. Los de Mestalla están dispuestos a soportar el porcentaje del sueldo que estaban pagando hasta ahora al meta, unos tres millones brutos. Pero el Liverpool quiere que el Valencia asuma algo más del nuevo salario ya que esa parte no llega ni al 50% de la cantidad a percibir por el jugador por temporada. Son flecos importantes, pero no insalvables y ambas partes coinciden en señalar a COPE que el tema debe cerrarse, a ser posible, antes del viaje a Vigo el próximo viernes para disputar la segunda jornada del campeonato.

Mamardashvili quiere seguir mejorando junto a OchotorenaVCF





En lo que hay acuerdo total es que Mamardashvili jugará cedido la próxima campaña en Mestalla tal y como venimos informando en Deportes COPE Valencia desde que se presentó la primera oferta por parte del Liverpool. Ya advertimos de que, a pesar de que los ingleses preferían la cesión a un equipo Premier, el Valencia había incluido en la negociación esa posibilidad de cesión y que el Liverpool no había cerrado la puerta a esa posibilidad. Conocido esto por el jugador, fue el propio portero quién hizo más fuerza para que los ingleses aceptaran. Por cuestiones personales, Mamar prefiere jugar en el Valencia CF y esperar la salida de Allison para entonces marcharse al Liverpool.

Otra de las cosas importantes que han ayudado a la decisión de Giorgi de querer seguir en Mestalla es la presencia de José Manuel Ochotorena como preparador de porteros. La confianza en su trabajo es tan importante para el meta que, según ha podido saber Deportes COPE Valencia, en alguna negociación, Mamardashvili habría deslizado la posibilidad de que Ochotorena le acompañara en su salida del Valencia rumbo a otro equipo. Mamardashvili cree que con Ochotorena ha crecido como portero y el hecho de poder seguir trabajando con él un año más en Paterna, es una buena noticia para el georgiano de poder seguir mejorando su técnica bajo palos.

Dimitrievski quiere pelear la portería con el georgianoVCF





Esta mañana ha habido cumbre en Paterna con la presencia de Lay Hoon, Javier Solís y Miguel Ángel Corona junto al técnico Rubén Baraja. En ella se ha informado al entrenador de la situación del georgiano y paralelamente, del futuro de Stole Dimitrievski. Como ya informamos ayer en COPE, no existe una cláusula escapatoria para el meta macedonio tal y como se había informado y es el portero quien debe decidir que quiere hacer si Mamardashvili se queda. Para el Valencia no es inconveniente que se quede, aunque debería de subirle el suelo automáticamente como está estipulado en su contrato. Además, Lim debe aceptar el asumir tres salarios altos, Mamar, Stole y Jaume para la portería, algo que no debe agradar mucho al propietario. En todo caso, la lesión de Jaume y una posible salida de Dimitrievski, dejaría a Vicent Abril, portero de la cantera, como único sustituto de Giorgi, al menos hasta noviembre, lo cual nos algo que Baraja vea con muy buenos ojos. Se habló de la posibilidad de que Stole fuera cedido al Rayo, su equipo de procedencia, pero en las últimas horas, el guardameta está sopesando seriamente la posibilidad de quedarse en Valencia y competir en la portería con Mamardashvili esta temporada.