El Valencia CF no ficha y Gracia queda muy tocado

Ridículo. Ésa es la palabra que define el comportamiento del Valencia CF en este mercado de fichajes. Con un espantoso modo de proceder, el club de Mestalla sigue destrozando un proyecto al que le quedan pocos argumentos a los que agarrarse. Tras dar salida a ocho futbolistas importantes de la plantilla, el Valencia no ha sido capaz de reforzarse con ningún jugador. Cero. Nada. Nadie. Lamentable. Peter Lim no ha puesto de su parte para llevar a cabo una mísera cesión que mitigara el malestar del entrenador y aliviara un poco los corazones de los seguidores valencianistas. Pero no. El Valencia será, junto al Real Madrid, el único equipo de Primera División que no haya fichado.

Capoue celebra un gol con el Watford

Y no ha sido porque no se hayan propuesto nombres por parte de los trabajadores de la parcela deportiva. De todos los perfiles, tanto deportiva como económicamente hablando. Miguel Ángel Corona ha trabajado todas las opciones para reforzar las posiciones más debilitadas de la plantilla. Cedidos, a bajo coste. Que sepamos: los casos de Pepe Reina, Germán Pezzella, Daniele Rugani, Juan Foyth, Ferro, Yangel Herrera, Matteo Guendouzi, Julian Weigl, Borja Mayoral, Luis Suárez y así, hasta un largo etcétera de futbolistas que estaban dispuestos a negociar para recalar en el Valencia CF. Pero Peter Lim hizo caso omiso de las sugerencias y nunca dio luz verde para cerrar las operaciones. Según hemos desvelado en COPE, el propietario de la mayoría accionarial de la entidad de Mestalla se ha mostrado reacio a invertir tras la pandemia, pensando que la competición se pudiera detener en cualquier momento, con lo que eso supondría para las ya de por sí, delicadas arcas del club. Y en esas se ha mantenido. Hasta el final. Desesperando a los aficionados y al propio entrenador. Étienne Capoue no está en el Valencia porque Lim no ha querido pagar 1,5 millones de euros por su cesión. Y así, con varios.

Gracia y Murthy en Paterna

El malestar de Javi Gracia ha sido puesto de manifiesto públicamente por el propio técnico desde la rueda de prensa previa al comienzo del campeonato hasta el día de hoy. De hecho, fruto del enfado por la falta de atención hacia el proyecto, por su cabeza se ha pasado tirar la toalla y abandonar el club. Habrá que ver cuál es la reacción del técnico navarro una vez cerrado el plazo para fichar y sin haber realizado ninguna incorporación. Malas cartas.

El Valencia CF ha ingresado más de 60 millones en traspasos, otros 27 en variables y no ha hecho ningún fichaje

Pasara lo que pasara, el daño ya estaba hecho al proyecto del Valencia CF para la temporada 2020-2021. Y por si fuera poco, ha pasado lo peor. Muchas eran las carencias del equipo, en varias demarcaciones. Pero no han tenido la decencia de obtener la cesión de un central y un mediocentro. Por el contrario, ocho futbolistas han abandonado la disciplina che este verano, seis de ellos fundamentales para los planes de cualquier entrenador. Dani Parejo y Francis Coquelin al Villarreal CF. Rodrigo Moreno al Leeds United. Ferran Torres al Manchester City. Cristiano Piccini a la Atalanta. Ezequiel Garay libre tras no ser renovado. Jaume Costa y Alessandro Florenzi de vuelta a sus clubes de origen tras finalizar su cesión. Más de 60 millones de ingresos, otros 27 en variables y ninguna inversión. Descalabro tremendo.

La lista negra del club, desvelada por COPE a mediados del mes de julio era mayor. Geoffrey Kondogbia estaba entre las prioridades, pero la salida de Coquelin y el interés de Javi Gracia en quedárselo frenaron su marcha. Otros dos candidatos a salir eran Jasper Cillessen y Kevin Gameiro, pero por ninguno de los dos llegaron ofertas del agrado del club. Su salario elevado más la amortización a pagar, son dos lastres para la entidad. Otros nombres como los de Eliaquim Mangala, Mouctar Diakhaby o Rubén Sobrino también han estado en la rampa de salida, pero con idéntico resultado a los anteriores.

Gracia pensativo durante una sesión

El club se ha limitado a recuperar a futbolistas que tenía cedidos en otros clubes para completar el plantel y cubrir las bajas mencionadas. Jason Remeseiro, Álex Blanco, Toni Lato y Uros Racic. Al margen de renovar a Vicente Esquerdo y Hugo Guillamón y de ascender a la primera plantilla, con solo 17 años, a Yunus Musah.

Con este panorama, toca esperar a la reacción de Javi Gracia en su próxima comparecencia pública. Incluso antes. Los próximos días se antojan claves para el devenir del futuro del técnico navarro. Desilusionado, abatido y contrariado por la situación que se ha encontrado en los dos meses que lleva en el Valencia CF.