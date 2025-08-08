El Valencia Basket femenino ya tiene clara su pretemporada

El Valencia Basket femenino ya ha trazado su hoja de ruta para llegar bien preparadas a las semifinales de la Supercopa, la primera cita oficial del equipo de Rubén Burgos. Las taronja disputarán cinco amistosos antes de ese primer compromiso en Huesca el 27 de septiembre, donde empezará la defensa del primer título del curso.

La próxima semana, está prevista la llegada de las jugadoras a València, para pasar las habituales revisiones médicas y físicas. La primera sesión en pista está programada para el lunes 18 de agosto. Empezarán dos semanas y media de preparación antes de empezar los amistosos. El primero será el miércoles 3 de septiembre, frente el Joventut de Badalona, en el Trofeu de Bàsquet Ciutat de Tarragona.

Una semana después, el equipo viajará a Atenas para disputar un torneo entre el 11 y el 14 de septiembre. Allí les esperan las anfitrionas, el Athinaikos Qualco WBC, conjunto de Eurocup muy reforzado, y 2 rivales de Euroliga: el subcampeón CBK Mersin y el Gydnia. El viernes 12 las valencianas se medirán a las polacas, el sábado a las griegas y el domingo, a las turcas.

Antes del inicio de la competición oficial, el domingo 21 de septiembre un último partido en Paterna contra Movistar Estudiantes. Será la última piedra de toque para viajar a Huesca para esa Supercopa LF Endesa.