La “tremenda rivalidad” de Rubiales con Valencia CF, Villarreal CF, Sevilla FC y Atlético que no es tal

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, estuvo en El Partidazo para repasar su complicado momento. Uno de los primeros temas tratados por Juanma Castaño fue la conversación de Rubiales con su padre, desvelada hace unos días por El Confidencial, en la que aseguraba que los equipos que peor le caían de España eran, por este orden, Villarreal CF, Sevilla FC y Valencia CF. Al Atlético de Madrid, en otra conversación, le llamó “patético”.

Así lo explicó: “Soy un exfutbolista del Levante UD que ha tenido una tremenda rivalidad con clubes a los que respeto mucho. Esa rivalidad sigue estando pero pensar que eso puede ir a más es de malpensados. No he hablado con los presidentes, ellos también me han criticado a mí y han dicho cosas tremendas, o de la Federación o los árbitros. Yo soy muy del Levante UD”.

Sin embargo, la “tremenda rivalidad” deportiva de la que habló anoche en El Partidazo el presidente Luis Rubiales se reduce en el caso del Valencia CF a solo cuatro partidos. El dirigente de la RFEF solo coincidió en Primera división con el equipo che y en dos temporadas, en los cursos 2006-07 y 2007-08. Perdió dos partidos con el Valencia CF vistiendo la camiseta del Levante UD, empató otro y sólo ganó en junio de 2007 en el Ciutat de València el derbi en la penúltima jornada de la temporada.

Juanma Castaño entrevistó a Luis Rubiales, en El Partidazo de COPE.

También tuvo una “tremenda” rivalidad con el Villarreal CF, club al que Rubiales como futbolista sólo se enfrentó en dos ocasiones. Fue también entre 2006 y 2008, con un balance de una derrota y un empate ante el Villarreal CF.

Rubiales jugó con la camiseta del Lleida una vez en Segunda ante el Atlético de Madrid. Con el Xerez se enfrentó en una eliminatoria de Copa del Rey al equipo colchonero. Y con el Levante UD, en Primera, sólo coincidió en las temporadas 06-07 y 07-08. Perdió, por cierto, sus ocho enfrentamientos con el “patético” de Madrid.

Ante el Sevilla FC el balance del presidente de la RFEF como futbolista es idéntico: todo derrotas en sus enfrentamientos ante el equipo sevillista. Dos con el Lleida en Segunda división y en otras dos ocasiones en Primera con el Levante, en 2005 y 2007.