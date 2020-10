Tras el Madrid, a por el Barça

Primera ocasión de defender el coliderato de la Euroleague para Valencia Basket, aunque el rival no sea el más asequible de los posibles. El Barcelona visita por tercera vez la Fonteta en un duelo continental, con reparto de triunfos en los antecedentes, tras haber perdido en la última jornada en San Petersburgo.

Bajan las aguas con un color extraño por la avenida de los Hermanos Maristas. A un comienzo impoluto en Europa (dos triunfos en dos jornadas), le acompaña un arranque dubitativo y errático en la competición doméstica (tres derrotas en los primeros cinco partidos). Dos caras de una misma moneda. Doctor Jekyll y mister Hyde. Así está la cosa.

Deberán, por tanto, concienciarse los jugadores de Jaume Ponsarnau de que el de esta noche es un duelo continental y no nacional, no vayan a confundirse de atuendo y en lugar de enfundarse sus mejores galas, elijan la ropa de ir por casa.

Se puede dar el estreno de Vanja Marinkovic en esta temporada. Sus dolencias lumbares le han impedido saltar a la cancha hasta la fecha, aunque disfrutó de la exhibición en el Wizink Center desde el banquillo. Lo que es seguro es que Bojan Dubljevic se convertirá en el jugador de Valencia Basket con más participaciones en la Euroleague (61) superando a Rafa Martínez.

Habrá un bonito duelo en la pintura entre Dubljevic y Davis

Suspendido el partido contra el Zenit

Ésta era una semana de doble compromiso en Euroleague, pero Valencia Basket va a tener un respiro. El choque previsto para el jueves frente al Zenit de San Petersburgo no se va a disputar, debido a los 13 casos positivos por COVID-19 detectados en el conjunto ruso. Durante el día de hoy el juez de competición recibirá las alegaciones del equipo entrenado por Xavi Pascual y mañana tomará una decisión al respecto que no se debe alejar mucho de dar el partido por ganado a Valencia 20-0, con el argumento de lo que especifica el reglamento y el antecedente del Cedevita Olimpija de Ljublana que la semana pasada no pudo viajar a Turquía por el mismo motivo y fue sancionado con la derrota por el responsable disciplinario.