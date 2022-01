Tobey lidera en Grecia

Un partido que no debería haberse jugado se lo ha acabado llevando Valencia Basket gracias al mayor oficio, experiencia y calidad de la mermada plantilla con la que ha tenido que viajar a la península del Peleponeso. No pasará a la historia este choque de la décima jornada de la fase de grupos de la Eurocup, ni los aficionados lo recordarán dentro de unos años por su nivel de baloncesto, pero sí se ha de reseñar que en años (muchos) Valencia Basket no había tenido que afrontar un choque oficial con tantas ausencias. Cinco en concreto por culpa del coronavirus (Dubljevic, Rivero, López Arostegui, Pradilla y Prepelic), más Víctor Claver (que ya acumula tres meses lesionado) son suficientes para aplazar un partido en ACB, pero no en la Eurocup. Incongruencias inexplicables.

Tobey, tratando de zafarse de sus rivalesFoto: Promitheas



Con cinco canteranos en el 'roster' (Ferrando, Bressan, Jiménez, Vila y Bellver), los 'taronja' han demostrado querer llevarse la victoria hasta el final. De hecho, a falta de tres minutos y medio y, tras señalar los árbitros una más que discutible técnica (acompañada de la quinta falta) a Labeyrie, los griegos han llegado a ponerse +7 (68-61) dejando para la proeza el vuelco en el marcador.

Y se ha dado. Otra vez. Con Mike Tobey liderando al equipo (22 puntos y nueve rebotes) y Josep Puerto, siendo fundamental en esos instantes finales (un triple convertido y tres tiros libres anotados), Valencia Basket ha conseguido un parcial 0-10 que le ha dado la séptima victoria en la Eurocup y la quinta consecutiva (contabilizando las dos competiciones)

Peñarroya, dirigiéndose a los suyosFoto: Promitheas



Este triunfo prácticamente certifica el pasaporte de Valencia Basket para los octavos de final de la Eurocup, aunque el objetivo principal es acabar entre los cuatro primeros del grupo B para poder contar con el factor cancha a favor en el mayor número posible de eliminatorias, teniendo en cuenta que son a partido único.

Ficha técnica EFE:



68.- Promitheas Patras (14+21+22+11): Ray (15), Gaddy (2), Rogkavopoulos (2), Agravanis (22), Grant (6) –cinco titular- Hunt (3), Gkikas (3), Simpson (13) y Andric (2).

71.- Valencia Basket (15+21+12+19): Hermannsson (6), Van Rossom (9), Puerto (8), Labeyrie (9), Tobey (22) –cinco titular- Dimitrijevic (10), Ferrando (-), Bressan (-) y Jiménez (7).

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Árbitros: Lezcano (ARG), Radojkovic (CRO) y Van den Broeck (BEL). Eliminaron por faltas personales al visitante Labeyrie (m.36).

Incidencias: partido correspondiente a la décima jornada de la fase regular de la Eurocopa disputado en el Dimitris Tofalos Arena ante unos doscientos espectadores.