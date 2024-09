Tebas: "No sé si Lim quiere vender, pero el estadio es muy importante"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó este miércoles que es “seguro” que el Valencia va a reanudar las obras del Nou Mestalla y agregó que espera que sea en diciembre. “Tenemos que entender lo que está pasando en el Valencia a nivel económico y de gestión deportiva. Peter Lim y sus gestores saben lo que están haciendo y dónde van, no sé si quieren vender, si lo supiera tampoco lo iba a decir, pero el estadio es muy importante”, dijo.

Estas declaraciones tuvieron lugar en el noveno congreso de la Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de la Comunidad Valenciana tras su ponencia sobre “Fútbol profesional, riesgos de una industria consolidada” en el edificio Caixaforum en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

En esta línea, sobre si el máximo accionista del Valencia es un buen gestor deportivo, Tebas opinó que “en el Valencia hay que diferenciar dos cuestiones: a nivel económico, Peter Lim es un gestor económico perfecto y a nivel deportivo depende de los resultados”.

“Cuando el Valencia ganó la Copa del Rey (2019) creo que era un gran gestor deportivo. Ahora vamos a ver cómo termina la temporada”, señaló Tebas, que, sobre su cambio de opinión sobre Lim explicó que no le gustaba el modelo de 2014, pero ahora el de ahora sí.

LaLiga Tebas posa con Layhoon en la sede de LaLiga

Tebas manifestó que cuando llegó el empresario singapurense la idea eran demasiadas ampliaciones de capital y fichar a jugadores por doquier, pero “ahora se ha adaptado al modelo de sostenibilidad de LaLiga, esto no va de poner dinero, fichar y a ver qué pasa”. Sobre la contratación de Goldman Sachs por parte del Valencia para encontrar 120 millones, Tebas expresó que desconoce la cantidad exacta de dinero que busca el club valencianista, pero aseguró: “Es uno de los bancos más importantes del mundo y estoy seguro de que si no estuviese Peter Lim no invertiría en el Valencia”.

“Ellos están interviniendo en financiación en clubes como Barcelona, Sevilla, Betis y además a tipos de intereses muy competitivos. Parte de la financiación del Valencia va a ser para terminar el estadio, tenemos 80 millones de CVC que tenemos ganas de repartirlos y sospecho que también quieren refinanciar deuda. No hay que asustarse, no supone ni mayor endeudamiento ni una situación mejor o peor”, dijo.

Por último, sobre si el máximo accionista del Valencia tiene un papel importante en la expansión de LaLiga en Asia, Tebas dijo que “para crecer en los mercados es clave la importancia de la competición y los clubes y no tanto las personas y sus dueños”. “Lim es un empresario importante en Singapur y siempre que vamos a esa zona colabora con LaLiga en general, no solo para su club. Conoce bien la zona y nos ayuda en ese aspecto”, finalizó.