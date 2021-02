Tebas: "Ha habido presidentes del Valencia CF que no le llegan a Lim a la suela del zapato"

Nunca deja indiferente a nadie. Cada vez que el presidente de LaLiga habla en público sube el pan. En esta ocasión, Javier Tebas ha concedido una entrevista al portal 'Futboljobs' y ha realizado un conciso repaso a la actualidad del fútbol español e intenacional y se ha detenido para reflexionar en torno a la situación por la que atraviesa el Valencia CF, la gestión que está llevando a cabo Meriton Holding y la ruptura existente con la sociedad valenciana de un tiempo a esta parte.

Tebas ha empezado por referirse a la llegada de Lim a València: "Cuando vino había 25.000 personas en el estadio aplaudiendo al señor Lim, luego se vino a abajo, es una montaña rusa, luego con Mateo Alemany y Marcelino volvió a subir y volvieron a aplaudir a Peter Lim que era el mejor y tal"

Tebas aplaude a Murthy

El debate no es tanto por la procedencia del máximo propietario del club, si no por lo hecho en estos más de seis años de gestión. Sin embargo Tebas pone el acento en la nacionalidad y recuerda presidentes pasados aunque sin dar nombres: "Me preocupa cuando preguntan por el propietario extranjero, como si los extranjeros lo hiciesen peor que los nacionales, No quiero dar nombres de presidentes del Valencia CF que han sido un desastre, ¿no? No le llegan ni a la suela del zapato al señor Lim".

"El Valencia CF ha sufrido una doble pandemia que le ha llevado a ingresar más de 120 millones de euros menos"

Y concluye hablando del momento actual, la profunda crisis a todos los niveles que está sufriendo la entidad: "Hay que pensar que el Valencia CF ha tenido una doble pandemia, la del COVID y no puede recibir gente y la deportiva de no clasificarse para la Champions, lo que ha supuesto más de 120 millones de euros menos de ingresos. El Valencia CF ha hecho lo que tenía que hacer, vender jugadores y competir. Aquí no podemos dejar que los clubes se metan en el bucle de perder dinero constantemente."

Javier Tebas en una imagen reciente

"La sociedad valenciana, en este tema, debería tener un poco más de paciencia. La relación Peter Lim con el Valencia CF me parece una montaña rusa. Los que ahora lo crucifican, lo aplaudían hace un año... El fútbol es una montaña rusa"