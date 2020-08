Son vuelve a casa

Aunque pueda sonar a apellido de futbolista extranjero y hay quien pudiera asociarlo incluso con el coreano del Tottenham Hotspur, nada que ver. Francisco Hidalgo es como se llama este lateral derecho sevillano de pura cepa que ha sido presentado como nuevo futbolista del Levante UD, pero que conoce la casa a la perfección. No en vano, fue futbolista del filial granota en la temporada 2016-17 y no llegó a debutar con el primer equipo por bien poquito: "fui convocado dos veces, pero no jugué", explicaba custodiado por los hombres fuertes de la dirección deportiva del Levante UD, Manolo Salvador y David Navarro.

Se le nota valiente y con unas ganas indescriptibles de convertirse en jugador "de primera": "me ha costado mucho llegar hasta aquí y aunque me costó la reconversión desde el extremo al lateral, reconozco que me ha venido muy bien".

Son jugó en el filial del Levante UD en la temporada 16-17

Tras dejar el filial granota, recaló en el Barakaldo de Segunda división B y de allí, en la Ponferradina, con la que consiguió el ascenso a la Liga Smartbank. 81 partidos disputados en el equipo de El Bierzo, un gol marcado y ninguna expulsión sufrida adornan su estadística que le ha valido para dar el salto y poder codearse con los más grandes.

En su puesto hay exceso de cupo. Jorge Miramón y Coke Andújar competirán con él por hacerse con un sitio en el once, pero Son no teme ese extremo. Incluso se reconoce admirador de ellos: "Son un espejo y los admiro" ha explicado durante su comparecencia.

Uno de sus valedores, David Navarro, ha explicado que la versatilidad y la polivalencia de Son le pueden dar argumentos a Paco López para echar mano de él: "al poder jugar como lateral y como interior nos va a venir muy bien".