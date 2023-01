Shannon Evans: "Vengo a ser un generador de juego"

El nuevo jugador del Valencia Basket,Shannon Evans, ha sido presentado esta mañana en L'Alqueria. Ayer ya acudió a La Fonteta y disfrutó de la victoria de sus compañeros, pero no se vistió de corto. El base asegura que el técnico Álex Mumbrú le ha transmitido que, a diferencia de lo que pasaba en el Real Betis, en el que la anotación era su principal aportación, quiere que su función más importante en su nuevo equipo sea la dirección de equipo.



“He hablado con él, tuvimos una gran conversación. Quiere que sea un creador, un generador de juego, que pase el balón y que tenga a la gente involucrada porque ya hay grandes tiradores y grandes jugadores interiores aunque también tendré un espacio para ejecutar”, explicó en su presentación como jugador del club de la Fonteta.



Evans admitió que había tenido otras ofertas para salir del Betis pero dijo que cuando le llegó interés del Valencia lo tuvo claro y aseguró que la posibilidad de jugar la Euroliga ha sido también un argumento clave.

Evans ha sido presentado como jugador de VBC





“Creo que ha habido una o dos ofertas más pero cuando llegó la de Valencia me centré en esta. Tengo muchas ganas, quiero probarme contra los mejores de euros en la mejor competición europea. Creo que tenemos un gran equipo para jugar la Euroliga y para mí es una oportunidad de estar con los mejores”, explicó.



El base estadounidense, que lucirá el dorsal 13, será el sexto base de la plantilla, aunque dos de ellos (Sam Van Rossom y Martin Hermannsson) están lesionados y Chris Jones arrastra problemas físicos. En cualquier caso, aseguró que no llegar para competir con ellos.



“Tenemos muy buenos bases. No vengo a competir con ellos sino a ayudarles, trabajando duro en los entrenamientos y tratar de ganar a otros equipos, la idea es hacernos mejores unos a otros para crecer todos juntos”, apuntó Evans.



También se mostró encantado por el ambiente que vivió este jueves en la Fonteta al asistir como espectador al duelo de su nuevo equipo ante el Partizan. “Estoy deseando ser parte de esto en la pista”, aseguró Evans que dijo estar encantado en la liga ACB y en España.



El director de relaciones institucionales del club, Víctor Luengo le agradeció “sus ganas y la firme voluntad” de llegar al Valencia pues dijo que han sido “clave” en que la operación haya salido adelante. “Tiene un reto distinto, subirse a un tren en marcha que lucha por todo y probar su calidad en la Euroliga”, explicó.



“Hemos hecho una apuesta por un jugador que está sobradamente preparado para compaginar la ACB y la Euroliga, por eso no firma sólo para esta campaña sino también para la siguiente”, señaló Luengo en un acto que sirvió también para que el Valencia y la empresa Frigicoll, distribuidora de electrodomésticos, anunciaran la prolongación de su acuerdo de colaboración para los próximos tres años.