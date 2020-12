El Sevilla presume de proyecto en Mestalla

El partido confirmó lo que ya sabíamos: el Sevilla tiene proyecto y el Valencia no. El Sevilla está construido bajo parámetros deportivos, cincelado por Monchi y cimentado sobre la figura de su entrenador. Con jugadores de nivel en todas sus líneas y con recambios interesantes para cada posición. Tiene una idea, una propuesta, una identidad. Más o menos acertado en el juego, más o menos oportuno de cara al gol. Pero, por encima de todo, proyectando la imagen de un club serio que combate en el día a día por ser mejor.

Todo lo que ahora mismo es el Sevilla lo fue no hace tanto el Valencia y terminó destruido por capricho de su máximo accionista. No hay plantilla, el equipo está cogido con pinzas y, por si fuera poco, en el banquillo tiene a un entrenador que hace menos de tres meses se presentó en la oficina del presidente para poner su cargo a disposición del club y abandonar la institución. Sumado el fatalismo, difícil esquivar al destino. La realidad es la que es, imposible de ocultar. El Valencia suma una victoria en los últimos 11 compromisos ligueros. Está un punto por encima del descenso y su irregularidad en el juego hace que no se atisbe la luz al final del túnel.

Carlos Soler y Diego Carlos

Frente al Sevilla, el equipo volvió a mostrar la imagen de un equipo pequeño, entregando la posesión y el dominio territorial a su adversario para esperar agazapado un error visitante y aprovechar alguna contra. Pocos argumentos para un vestuario que llegaba al choque tras competir de tú a tú en el Camp Nou. Por si fuera poco, el entrenador cambió el sistema sin haber tenido tiempo para trabajarlo, tal y como reconocería primero Carlos Soler y posteriormente el propio JaviGracia. En el once apareció Jason sin merecimiento alguno para formar parte de él. Tampoco merecía un hueco Mangala y sin embargo lo hizo. Al igual que Cheryshev, al que Gracia ubicó en el trivote, una demarcación inaudita para el ruso. El resultado fue el esperado. Un equipo desdibujado sobre el terreno de juego, carente de iniciativa y sin automatismos tácticos para defenderse ni atacar. A raíz del infortunio en forma de lesión, Gracia pudo volver a los orígenes tácticos del equipo. Paulista abandonó el terreno de juego, pero en su lugar el técnico navarro insistió en el esquema dando entrada a Molina.

Gayà ante Navas

Si el Sevilla no marcó antes, fue por la ausencia de gol en sus filas. Dominó la pelota, llevó el tempo del encuentro y jugó a su antojo en Mestalla donde, por cierto, hacía nueve años que no ganaba. 80 minutos aguantó el Valencia en pie, hasta que un disparo desde la frontal de Suso se coló en la portería local, con la falta de acierto de Jaume.

Una derrota que deja al Valencia un punto por encima del descenso y sin atisbo alguno por parte del entrenador, de dotar de herramientas a un grupo limitado en recursos.