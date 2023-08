Sergi Canós. "Por fín cumplo mi sueño de jugar en el Valencia CF"

El nuevo fichaje del Valencia, el extremo castellonense Sergi Canós ha dejado claro en su presentación que “tenía una idea muy clara que era venir aquí, que "no venir aquí no entraba en sus planes" y que "su sueño siempre ha sido jugar en el Valencia”.



Canós, de 26 años, ha fichado por la entidad blanquinegra las próximas cuatro temporadas y expresó nada más llegar que “es un día muy ilusionante, un día que puedo compartir con mi familia y no tengo palabras. Es un día muy feliz”.



“El verano ha sido muy largo, tanto para mí como para ellos, pero ha sido importantísima la comunicación que he tenido con la presidenta, Solís y Corona y el esfuerzo que ellos han hecho por aguantar y traerme aquí. Mi situación con el Brentford no era fácil, pero estamos todos súper comprometidos y creo que va a ser un gran año”.

Lay Hoon, Corona y Canós en la presentación en MestallaCOPE





Además, Canós se acordó en un día tan importante de su madre Inés, que falleció hace unos meses con sólo 57 años. “Mi madre era una persona muy importante para mí, todo este verano que ha sido muy complicado y hoy que ya se hacía realidad la hemos echado mucho de menos. Espero que esté orgullosa de mí, ella era mi motivación y espero que esté muy orgullosa”, expresó emocionado.



Sobre lo que puede aportar al equipo valencianista, el extremo de Nules dijo que “puedo aportar muchas cosas y ser importante en este Valencia, he estado diez años en Inglaterra y hemos subido a Premier. La pretemporada no ha sido de mis mejores. No he jugado ningún minuto en pretemporada y tanto el estrés como el mercado ha influido mucho en mí, en cómo he dormido estos meses. Vamos a afrontarlo con calma, hoy he entrenado y estoy a muerte”.

Canós ha conocido a sus nuevos compañeros en PaternaVCF





En ese primer entrenamiento a las órdenes de Rubén Baraja, Canós contó que “las sensaciones han sido muy buenas, es un entrenador que se comunica mucho, hemos estado hablando un buen rato. Lo que he estado viendo, tanto esta temporada como la pasada, me gusta mucho. La intensidad, cómo presionamos… Estoy muy contento de estar a sus órdenes y de estar aquí”, remarcó Canós, reconocido valencianista de cuna que contó que “nazco siendo del Valencia”.



El jugador recordó que “mi padre me pone la camiseta y la bufanda nada más nacer, no tuve opción. Compró acciones para mi madre, mi hermana y para mí y teníamos la peña valencianita de Nules enfrente de casa. Iba al colegio y sólo pensaba en que llegara el fin de semana. El Valencia es muy importante para mí”.



Por último, sobre su rol en el equipo, Canós dijo que puede jugar en las dos bandas e incluso en un 4-4-2 jugar de apoyo al delantero o de delantero.



“El objetivo se debe de dejar claro que es el próximo partido. Es un partido muy importante contra Osasuna y se tiene que ver al mejor Valencia posible. Mi debut en Mestalla es inimaginable, espectacular para mí y para mi familia”.

Canós quiere debutar el domingo en Mestalla ante OsasunaVCF