El segundo Valencia CF más joven de la historia

Hacía más de 44 años que el Valencia CF no formaba con un equipo tan joven como el que ayer saltó a Mestalla para enfrentarse a la Real Sociedad. En concreto desde el 4 de septiembre de 1977 un once inicial de los ches no bajaba de los 23 años de media. Y lo pulverizó por mucho.

Las 20 alineaciones más jóvenes del Valencia CF en Liga.



El once de Bordalás del domingo pasado fue la 2ª más joven en toda la historia del club. 10 de las 20 alineaciones más jóvenes han sucedido desde la llegada de Meriton. pic.twitter.com/TL4rNz6zDv — ???????????????? (@ciberchenet) February 7, 2022

Tal y como recoge la web encargada de reflejar todas las estadísticas históricas del Valencia CF, Ciberche, la apuesta de José Bordalás frente a los de Imanol Alguacil fue de 22,58 años. De hecho, más de la mitad del equipo titular no superaba los 22 años (Mosquera 17, Ilaix y Yunus 19, Bryan y Mamardashvili 21 y Hugo Guillamón 22) y ninguno de los que formaron en el once alcanzaba la treintena. Dimitri Foulquier era el mayor y cuenta con 28 años.

Combinación entre Foulquier y Bryan



Casi imposible será que se pueda batir la marca del once más joven en la historia del Valencia CF, puesto que el listón está fijado en los 19,47 años de media del equipo que jugó contra el Espanyol en 1984 en plena huelga de futbolistas, lo que provocó la oportunidad para los jóvenes canteranos.

Del partido contra la Real Sociedad hay otros datos que conviene destacar:

-Hugo Guillamón es el primer valencianista que supera los 2.000 minutos en competición oficial esta temporada. Y el de ayer fue su tercer partido consecutivo en el que combinó las posiciones de mediocentro y central.

-Mamardashvili jugó tras 4,5 meses sin hacerlo. Desde el 22 de septiembre.

Gayà y Portu, en Mestalla



-Maxi Gómez lleva más de dos meses sin marcar un gol, desde que lo consiguiera el 5 de diciembre.

-Thierry Rendall no jugaba un partido completo desde hace casi cinco meses, el 12 de septiembre.

-El de ayer es el tercer 0-0 que cosecha el Valencia CF esta temporada. El anterior, curiosamente, fue ante la Real en el Reale Arena.

-Mestalla llevaba 60 partidos sin contemplar un 0-0. El anterior fue ante el Getafe de Bordalás el 17 de septiembre de 2019.