Salvador Gomar: “No se ha tratado bien al deporte. El premio es el castigo”

El presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, Salvador Gomar, ha pasado por los micrófonos de Deportes COPE Valencia. Con las competiciones y entrenamientos del fútbol amateur y base parados por las restricciones por el COVID en toda España y en concreto en la Comunitat Valenciana, la Federación lleva tiempo alzando la voz y reclamando poder rebajar esas medidas para posibilitar el regreso escalonado a la competición. Cree Gomar que el deporte ha demostrado con creces que cumple a rajatabla con todos los protocolos y que ha conseguido compaginar la rutina diaria de los clubes y las escuelas, con las restricciones por el coronavirus.

¿Cuál es la ultima hora que tiene la Federación respecto al regreso?

Hay una reunión prevista entre la Consellera de Sanidad, Ana Barceló y el Conseller de Cultura, Educación y Deporte, Vicent Marzá para tratar este tema. Por el pulso que yo intuyo de las muchas conversaciones que hemos tenido, creo que tendremos que esperar al 1 de marzo para volver

Un partido de fútbol base, en el Vicent Morera de Silla (València)

¿El objetivo de la Federación ha sido intentar volver a los entrenamientos antes de esa fecha?

Hemos intentado que nos permitiesen la famosa desescalada, abriendo los entrenamientos a partir de la próxima semana y de esa manera el 1 de marzo estar preparados para competir. Esa fue nuestra intención, pero me temo que habrá que esperar al 1 de marzo con lo que, seguramente luego tendremos que dar un tiempo de adaptación a los chavales. Así que, en principio si todo va bien, sobre el 15 de marzo podremos retomar toda la competición.

"Sobre el 15 de marzo podremos retomar toda la competición"

Habéis reivindicado desde el inicio que el deporte no ha sido foco de ningún brote, que el protocolo se ha llevado a rajatabla y que las medidas han sido extremas. ¿Se ha tratado mal al deporte en este sentido?

Se premia con el castigo. Se habla de la tercera ola y desde el 18 de diciembre la competición estuvo parada por las fiestas navideñas. Así que no nos pueden meter en ese saco porque no ha habido actividad. Sólo han jugado las categorías nacionales, los chavales y las chavalas no han competido, ni tan siquiera entrenado. Nuestra incidencia es de 0,0. No se nos ha dado el trato adecuado. El deporte engloba un montón de personas. Tenemos más de 400.000 licencias de deporte en la Comunitat Valenciana. Además, los negocios indirectos que generan. Este parón ha hecho mucho daño.

Fútbol base de la FFCV

¿Te consta que ha habido clubes en problema de desaparición?

Afortunadamente no hasta ese punto. El problema es la gente que depende de ello, han tenido que ir al ERTE. Los clubes resisten, les hemos dado unas ayudas, aunque sean pequeñas, para ayudar a aguantar. Los clubes amateurs es verdad que si no compiten tampoco gastan, afortunadamente eso les mantiene. Los amateurs, los clubes de regional preferente tienen su pequeña taquilla, sus ingresos, por pequeños que sean y por eso, volver es una solución para subsistir.

¿Volver por salud mental más que, por un motivo económico?

Las escuelas lo único que piden es poder entrenar. Los chavales necesitan salir de casa para desarrollarse, estar en contacto con los demás. Son los que más cumplen, los más disciplinados y tenemos que aprender de ellos.

¿Cómo se explica que Turisme de la Generalitat esté promocionando que vengan clubes extranjeros a entrenar aquí, y no dejen entrenar a los clubes valencianos?

Estos clubes han venido toda la vida y ojalá vinieran más. No sólo el CSKA de Moscú, todos los clubes de la liga rusa. Eso genera riqueza. Eso es correcto, pero lo que no me pareció correcto es publicitar eso, mientras se prohíbe que los clubes valencianos compitan. No tiene sentido. Creo que las dos cosas son compatibles.