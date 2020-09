Salvador Gomar: “Como valencianista me sabe mal que no haya una relación fluida con la RFEF”

Cargos en la RFEF

“Los cargos que tenía antes, quedaron obsoletos. Ahora se volverá a renombrar. No sé cuáles quedarán. Al ser legislatura nueva tienen que nombrar la junta directiva, Luis Rubiales, y dentro de la junta directiva a los vicepresidentes y a los diferentes presidentes de comités que hay en la española. Yo estoy en la comisión delegada, elegida por la Asamblea y como miembro del fútbol juvenil en la UEFA”.

Miembro de la Comisión Delegada RFEF

“La Comisión Delegada es la comisión más importante, exceptuando la Asamblea. Pasan la aprobación de la modificación de reglamentos, estatutos, asuntos económicos… Es la antesala a una junta directiva o a una asamblea”.

Rubiales y Gomar posan con una camiseta conmemorativa

Polémica RFEF- Valencia CF

“Como valencianista sí, me sabe mal que no haya una relación fluida, porque no la hay. Pero todo se puede arreglar, yo estoy dispuesto a estar allí y mediar entre el presidente Rubiales y el Valencia CF. Yo quiero lo mejor para los clubes valencianos, lo mejor. En este caso, el Valencia CF, si cabe a un más por ser de primera línea y por ser valencianista. No significa que te vayan a dar más, pero tener una buena relación no sé, a mí me gusta tener buena relación con todo el mundo. No confío en otra cosa. Yo tengo relación fluida con Murthy, el otro día le escribí a Anil”.

Arbitraje en Balaídos

“Creo que fue una decisión del árbitro en su momento. La RFEF sacó un comunicado aclarando lo que había ocurrido. Ahí hay un Comité de Competición y el Comité de Árbitros que se pueden defender. No es viable que se repita el partido, creo yo. Que yo sepa, antecedentes de repeticiones de un partido, creo que hay uno internacional pero es prácticamente imposible. Lo que pasa en los 90 minutos, se queda ahí. No lo veo”.

Rubiales y Murthy en un acto del centenario che

Audios sala VOR

“No sé si se pueden entregar los audios de la sala VOR o no. Esto es reciente y dudo que en el reglamento general lo ponga. Igual hay un reglamento interno que diga que esos audios los pueda escuchar el club, no lo sé”.

“No hay problema. El Valencia CF tiene sus profesionales, muy válidos. Ellos saben dónde ir o dónde llamar. Yo me ofrezco por ser una mano más, no porque tenga la solución. Si necesitan de mi colaboración, la tienen. No es un reproche, me ofrezco como al Levante UD, al Villarreal CF o al Elche CF”.

Fútbol no profesional

“Yo creo que sí va a empezar el 18 de octubre. Salvo que esto vaya a más y nos tengan que confinar otra vez, pero eso no lo veo. Ya se dijo en una reunión el 10 de agosto y luego se reiteró el 31 de agosto, que si alguna Comunidad Autónoma tenía alguna serie de decisiones para no jugar partidos, habría que buscar campos alternativos o aplazar esos partidos. Pero en ningún momento valorábamos la posibilidad de paralizarlo. Eso en categorías nacionales. En la territorial nuestra todo está preparado para que empiecen todas las categorías desde el 18 de octubre hasta la primera semana de noviembre. Aquí somos la tasa más bajita de contagios en España. Esto sigue hacia adelante. Con garantías de protocolo, vamos a reunirnos con todos los clubes en dos semanas. Para dar pautas, tranquilidad y seguridad de que estaremos pendientes de todo”.