Salva Ballesta: "Igual un entrenador con más nombre no habría cogido el VCF, yo iría andando"

El Valencia CF se mide al Atlético Madrid este próximo sábado en el Metropolitano. Entre los jugadores que vistieron ambas camisetas se encuentra Salva Ballesta, que disfrutó en Mestalla en la época gloriosa de la entidad valencianista. Llegó a ser máxio goleador de LaLiga y compartió vestuario con Baraja y Marchena, las dos personas responsables del banquillo che en la actualidad. Como jugador pasó también por el Málaga, el Sevilla, el Bolton, el Racing, el Levante UD, el Albacete o el Écija. A sus 47 años es ahora entrenador tras dar el salto a los banquillos. Hoy ha sido protagonista en Deportes COPE Valencia.

¿Qué está haciendo ahora?

Estoy en Málaga haciendo cositas relacionadas con el fútbol. Campus de la selección, cositas con el Atleti, viendo futbol… Estoy. entretenido. Ahora no puedo entrenar esta temporada, pero siempre reivindico que somos la única profesión que cuando te cesan no puedes seguir ejerciendo. El método alemán es mejor, te siguen pagando mensualmente hasta que encuentres un proyecto y ya decides si quieres seguir sin equipo o quieres entrenar. Sin embargo si sales de España sí puedes. Una cosa rara más de este mundo de la pelota.



¿Cómo ve al Valencia CF?

Está claro que no es agradable lo que se huele y se respira. Un club tan grande, con una afición tan fiel y un equipo que siempre se supone que estará entre los cuarto o cinco primeros, o entre el tercero o el sexto. Esto no es consecuencia de hoy para mañana. Yo he estado en el descenso del Sevilla y del Málaga, en el ascenso del Málaga, en la liga del VCF... Acordaos el Sevilla y el VCF que descendieron. Esto es fruto de una mala gestión, no de que no haya intención, sino de acierto. El equipo se ha metido abajo y no consigue sacar los partidos. El VCF ya no es el equipo con ese respeto en Mestalla para el rival. Te ven de otra manera. Se te ve como equipo vulnerable, que con el primer gol hincas la rodilla.



Baraja está dando consistencia defensiva, es lo que yo creo que es el pilar para una idea de juego. Ha sacado dos partidos adelante. El jugador ahora tiene la cabeza más limpia y seguro que cree en lo que hace. No conozco a Baraja como entrenador.

¿Ve paralelismo entre el Valencia CF y el Málaga CF por su mala gestión?

Totalmente. Has dado en el centro de la diana. En Málaga ya se habla hace años del tema con Al Thani y que el club está intervenido por un administrador judicial. Y hay que firmar con cierto perfil deportivo y económico. Todo eso desestabiliza la armonía. En el fútbol hay una máxima que si sumas buenos resultados, lo demás da lo mismo. Si el equipo no gana y de puertas para dentro no sale como a uno se le exige, el resultado es catastrófico. El VCF está en un sitio inesperado en la clasificación y es muy difícil salir, porque no depende de uno mismo. Son momentos difíciles que tienen que tener una plantilla muy centrada, un entrenador que sepa influir en ellos. Es mucho más importante que el trabajo del día a día y del entrene que propones. Hay que tener jugadores enchufados y creer que van a salir. Se habla que se prometió a Javi Gracia, al anterior entrenador... Yo te prometo, yo te prometo... El perfil de nosotros, tendríamos que coger el VCF sí o sí. A mañana si me dice el VCF que vaya, voy andando como le ha pasado a Baraja. Igual otro entrenador con más nombre y recorrido no lo habría cogido".

Un entrenador con más recorrido igual no se deja engañar

No sé si el anterior dijo que no le gustaba el devenir del club y no quería ser el que descendiera al VCF. Da la sensación que dio un paso para al lado y permitió la entrada de otro. Un entrenador que sepa que le pueda perjudicar mas que beneficiar es complicado. Para nosotros, nos metemos en el volcán a quemarnos si hace falta. En nuestra situación hay que arriesgar.

Marchena como ayudante de Baraja

Marchena ya tiene su recorrido en el fútbol. Ha estado de ayudante de Caparrós, con Paco Gallardo en el Sevilla... Es un entrenador que ha olido un vestuario de Primera y sabe como piensa un jugador a kilómetros. Esto es importantísimo en este momento. Entrenar un equipo de futbol es immensamente fácil. Cualquier entrenador de pueblo se puede sacar la titulación y son un pedazo de entrenadores diseñando entrenamientos. El buen entrenador es el que tiene la capdidad de gestionar un grupo y sacar el máximo rendimiento al grupo y que las decisiones que tome en el partido sean las acertadas por cómo ve el futbol. A nivel de táctica y de entrenamiento estamos todos muy preparados. Hay que intentar que el futbolista entrene feliz, que crea en ti, que sume y que respete al compañero. Cuando tienes eso es éxito, el VCF que nosotros teníamosm no éramos un equipo superior al Barça y Madrid, pero sÍ había amigos, buena gente y líderes como Carboni. No veteranos, lideres, que pueden tener 21 años, no hace falta tener 30. Estaba Pellegrino, Albelda, Baraja… Había líderes y la gente seguía a los líderes y se consiguió lo que se consiguió. Lideres deportivos en el verde y líderes en la gestión como estaba Subirats, y el mejor presidente del fútbol como Jaume Ortí. Era padre, era cariñoso y te tendía la mano cuando estabas mal. Era el gran culpable de lo que conseguimos.

La ansiedad para Sevilla y Valencia CF de estar ahí abajo

No es lo mismo luchar por el descenso estando acostumbrado y que sale a competir cada año en los puestos bajos, perfil. Sevilla y VCF nacen para luchar por Europa. La diferencia es que el Sevilla tiene un problema más deportivo que institucional, y el VCF institucional más que deportivo. Para mí el 80% es mental, la plantilla tiene calidad, está bien trabajada y tiene dinamismo.