Rubén Burgos: "Entrenaría a los chicos, a las chicas o al minibasket C, dónde crean que soy válido"

El Valencia Basket cerró el domingo ante una Fonteta con 7.573 espectadores un triplete histórico. Séptimo título en seis años de proyecto, todos liderados por Rubén Burgos desde el banquillo. El técnico valenciano, a sus 44 años,ha visitado COPE con los tres trofeos de esta inolvidable 23/24 y ha repasado las claves de una temporada espectacular

¿Cómo se encuentra?

Lo primero es muy tranquilo. Estoy y he estado muy contento, satisfecho, orgulloso, de las jugadoras, de verlas felices, muy juntas en las celebraciones, de cómo se alegró todo el equipo del MVP de Nadia Fingall. La gente las quiere, hemos hecho feliz a mucha gente. El mecenas Juan Roig está muy contento, ya nos lo transmitió en Huelva y el domingo. Me llena haber ayudado un poquito, no haber molestado en este proceso y ser parte de ello.

Rubén Burgos nos ha visitado en nuestros estudios con los tres trofeos ganados en la 23/24

¿Cúando ha sido consciente de la barbaridad que se ha conseguido?

Creo que no sé tampoco si es una barbaridad. Igual me afecta también el normalizar el éxito del entorno, pero tampoco quiero hacerlo, porque esto va del día a día y habrá pronto un nuevo reto. No quiero caer en la autocomplacencia, es guay y muy merecido, pero no sé si esto es tan grande. Como hay cosas mayores, pues no sé.

Esa humildad que transmite lo hace de forma natural...

No es forzado, lo siento asi. Quiero reconocer el trato de la afición de Salamanca y me siento reconocido por ellos. Y una afición que ha ganado tanto, que nos lo reconozcan, dice mucho.

¿Se siente valorado por el mundo del planeta basket?

Sí, bastante, por los compañeros de club, por los jefes, compañeros, amigos... me siento muy reconocido, valorado. Creo que va en las dos direcciones. Me siento muy parte del equipo, con las jugadoras, el staff. Igual que creo que valoro quién trabajo conmigo, creo que la gente trabaja a gusto conmigo.

¿En algún momento pensó que igual esta noche no la pasó tan bien?

Yo el 90 por ciento de las noches durante las temporadas no las paso bien. Yo tengo miedo muchas veces y es normal, hay una frase de John Wayne... ser valiente no es no tener miedo, es tener miedo y aún así subirse al caballo. Yo tengo miedo antes de los partidos, pero me pongo el traje y cojo la pizarra, y cuando suena el pitido ya no me acuerdo. Me pasaba como jugador y ahora como entrenador. El que diga que no, miente, o no le importa lo que hace. Los días previos al partido del domingo fueron especialmente duros, había demasiada euforia en el entorno. Sabíamos que Salamanca había levantado dos eliminatorias y teníamos la experiencia de hace cuatro años. El equipo se ha mostrado experto y cauto, pero fueron dos noches complicadas. Afortunadamente no tuvimos esa euforia del entorno. hubo momentos complicados pero la Fonteta nos dio la vida. Y a ese nivel defensivo hubiéramos tenido que jugar muchas veces para que no hubiéramos ganado.

¿Tener la Fonteta así fue un premio adicional?

Sin duda, es un regalo, una pasada y es lo que le da sentido a tu trabajo. Ver a tu gente querida en las gradas, sus caras. Tuvimos la suerte de ganar un título, la Supercopa de Europa ante Ekaterinburgo, pero éramos novatas, no lo esperábamos. Esto, en casa, fue muy especial.

¿Cúal ha sido la clave del éxito de este triplete?

Creo que todas, aunque es la línea en la que solemos ir, pero en este año más aún, a todas y todos nos ha movido el equipo, y se ha conseguido desde el primer día de pretemporada.

¿Ha habido algún momento de duda a lo largo de la temporada?

Como cada año hay dos o tres momentos duros, importantes, en los que hay que hacer charlas grupales, decirnos las cosas a la cara de puertas hacia adentro aunque fuera diremos otra cosa. Dar cosas por sabidas o por sentadas suele ser un error. Hay que renovar periódicamente las charlas. Más de un episodio así ha habido. Da tantos frutos o más que los entrenamientos.

¿Cúantas horas le dedica a ser entrenador cada día?

Durante la temporada esto no es un trabajo, es un estilo de vida. Son 24 horas al día, 24-7. Aquí nunca haces off, en vacaciones a veces sí consigues, pero no en la temporada. Aquí somos afortunados porque nos dedicamos a lo de niño hacías en la calle porque te apasionaba. Mi hermano tiene un trabajo pero el viernes cuando llega a casa, ve baloncesto en la tele, pero no se acuerda de su trabajo. Eso lo envidio, siempre envidiamos lo que no tenemos.

¿Qué consejo le da su madre en eso momentos complicados o de tensión?

Creo que los deportistas solemos nosotros aconsejar a nuestros entornos más que ellos a nosotros. Eso de nunca muy arriba ni muy abajo, porque no quieres que vivan lo malo de nuestra profesión, sólo lo bueno.

Para aquellos que dicen que en el deporte femenino hay menos presión que en el femenino, ¿qué le diría?

Que en el deporte no tiene apellido, es de formación, de rendimiento o social. El deporte de rendimiento es de rendimiento, sin importar el género.

¿Cómo se reinventa como entrenador para mejorar?

Lo primero es que quien más te reta es quien tienes al lado. Mi staff, de ellos son de los que más aprendo, porque te retan a ser cada día mejor. Liderar es cuidar a tu gente y confiar en tu gente. Eso ya te hace mejorar. También a tus jugadoras, estar a su altura. Y esto es formación contínua. Si crees que lo que hacías hace dos años, te sobra, te equivocas.

¿Dónde busca ese punto de mejora, en quién se fija?

En verano cuando puedo busco el campo en el que creo que más ha evolucionado ahora, el de la psicología deportiva. Leo mucho, me formo, hago cursos con Paco Pardo, un trabajador del club, me gusta Pep Marí, que es una inspiración. Intento rascar tiempo para eso porque haces más feliz la vida de la gente que te rodea.

Queralt Casas, la capitana, ha cedido el protagonismo a compañeras lesionadas para levantar los dos títulos. ¿Habla eso mucho del liderazgo dentro de ese vestuario?

El liderazgo en el vestuario está muy compartido, pero Queralt es la capitana por antigüedad, porque se lo merece, porque se lo pedimos. Ella pensaba que no era su rol... cuando la nombramos sabíamos que la iba a mejorar como jugadora, como persona y como líder. Ella nos transmite mejor que nadie nuestros valores. Para ella hay dos cosas importantes, ver felices a sus compañeras y ganar. Ella quiere ganar.

¿Cómo fue la gestión del caso de Bec Allen?

Nos marcó mucho a todos como personas, porque ella era alguien que ya estaba en el club, pero por la lesión se va y vuelve. Pero no pudimos hacer que volviera a ser feliz en Valencia, pero no lo conseguimos entre todos. Lo intentamos y no lo conseguimos, fue frustrante, hubo momentos duros emocionalmente, no conseguimos que fuera feliz en la pista o en Valencia. Deportivamente que se fuera fue lo mejor, pero no como personas, porque siempre le estaremos muy agradecidos. Una pena que Valencia no haya acabado siendo su sitio porque es de las que siempre quieres en tu equipo.

¿Cómo se consigue que Alina Iagupova juegue en equipo y renuncie a anotar muchos puntos?

No es humildad, pero nadie conoce a Alina, que es muy introvertida. Pero es lo que ella quiere. Ser una más, vengo a Valencia, me gusta cóomo jugáis en equipo, si quisiera anotar puntos me iría al 3x3. No lo conseguimos nosotrs, es lo que quiere ella. Yo quiero formar parte de eso, es el basket que me gusta. Has caído en el sitio que te toca. Ella entiende el baloncesto y está encantada de ser una más de esa colectividad. Esa una más, no es una más, es una super estrella queriendo ser una jugadora de equipo.

¿Le queda un año de contrato?

Renové el verano pasado y hay uno opcional. Pero no cambia nada. Yo lo que quiero es estar dentro del proyecto deportivo de Valencia Basket, me da igual, masculino, femenino, de formación... me siento tan identificado, me siento útil y estaré donde me digan. Mi intención no es cambiar de equipo, de club.

¿Tiene agente?

Cómo voy a tener agente para negociar con mi club, con mis directivos... no tengo. Si cambio de mentalidad, me buscaré agente, pero como no creo que eso pase... mi mentalidad cuando empecé fue esta y sigue siéndolo.

Si Juan Roig le pidiera, como hombre de club que es, entrenar a los chicos, ¿lo haría?

Si creen que puedo ser válido ahí, lo haría. Si creen que puedo ser válido en el minibásquet C, lo haría.