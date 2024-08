Rubén Baraja saca brillo a Paterna

Rubén Baraja es una auténtica leyenda del Valencia CF. Como jugador, fue capitán general en la época más laureada del club y se retiró dejando una de las frases más icónicas del valencianismo: "Me marcó tanto la camiseta del Valencia que no tuve ganas de ponerme otra". Cuando el Valencia CF, jugándose el descenso, acudió a él como entrenador para salvar la situación deportiva del club, pocos -o nadie- apostaba por un resultado tan positivo, teniendo en cuenta que no había entrenado nunca en Primera División.

No solo salvó al club del descenso a la Segunda División, sino que firmó la pasada campaña una gran temporada, dejando al equipo mucho más cerca de la pelea por las plazas europeas que de las de descenso. Más allá de los resultados deportivos, Baraja ha demostrado que sabe hacer de la necesidad virtud y que mantiene una firme apuesta por la cantera.

Javi Guerra, Diego López, Christian Mosquera y Fran Pérez fueron apodados como 'La Quinta del Pipo', por la firme apuesta del técnico en todos ellos, a pesar de que ya habían debutado con otros entrenadores. Excepto el central alicantino, todos ellos acabaron la temporada siendo titulares.

A ellos, les sigue una camada de jugadores que cada vez va siendo más amplia y que ha gozado de minutos en la élite gracias al 'Pipo'. Hugo González, Pablo Gozálbez, Alberto Marí, Yarek Gasiorowski, Ali Fadal, Marco Camus, David Otorbi y Martín Tejón. Este último se convirtió el pasado sábado en Mestalla en el canterano número 117 de la historia del club en debutar con el primer equipo y el octavo en hacerlo bajo las órdenes de Baraja. Otorbi jugó sus primeros minutos en Liga, pero ya tuvo minutos la pasada campaña en Copa del Rey.

Martín Tejón en su debut con el Valencia CF





Desde la temporada 22/23, en la que llegó Baraja al club, el Valencia ha vendido por cerca de 60 millones de euros más de lo que ha fichado y, sin embargo, la plantilla no ha perdido valor de mercado gracias a la revalorización de los canteranos, según datos del portal especializado Transfermarkt.

La difícil situación económica del club y la desinversión que está llevando a cabo el máximo accionista ha causado que los entrenadores, ante la falta de refuerzos, tengan que echar mano de jugadores de la cantera. Rubén Baraja, sin dar -de momento- un discurso alarmante, ha conseguido que todos estos canteranos se hayan asentado en el primer equipo.