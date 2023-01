Ribó: "Descorcharemos el champán cuando comiencen las obras"

Habrá que seguir esperando. ¿Cuánto?. No se sabe. Hasta que el Ayuntamiento de València repase los comentarios hechos por el Valencia CF al convenio urbanístico que presentó el consistorio durante el mes de diciembre y se vuelvan a ver las caras Joan Ribó y Sandra Gómez, por un lado y Layhoon Chan y Javier Solís, por el otro.

El alcalde ha explicado a la conclusión del encuentro: "Nosotros no nos hemos leído en serio lo que nos han dado. Soy parcialmente optimista, pero sabiendo que el optimismo definitivo y la botella de champán la descorcharemos el día que aprobemos el convenio, o para ser exactos el día que comiencen las obras".

Por su parte, la vicealcaldesa Sandra Gómez también ha querido dejar clara su posición: "Llegaremos a un acuerdo porque hay cuestiones que son indebatibles como que en España hay que pagar los impuestos (refiriéndose a la construcción del pabellón de Benicalap). De hecho quiero decir que estas fichas son mucho más garantistas que la ATE. Hasta que no esté el polideportivo y no esté el nuevo estadio no se podrán comercializar los terrenos que pone a disposición la ciudad de Valencia".

"Sensaciones positivas. Hemos presentado el mejor convenio que podíamos presentar y el Ayuntamiento debería aceptar y cerrar una vez por todas este convenio. Esto ha cogido ya una velocidad de crucero que difícilmente puede pararse ya", ha explicado el director corporativo del Valencia CF, Javier Solís.

Lo siguiente es que el Ayuntamiento cite al club para resolver definitivamente el convenio... 14 años después de que se confirmara la paralización de las obras del Nou Mestalla.