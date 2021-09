La renovación de Clerc no sólo depende de su rendimiento

El fichaje de Carlos Clerc no hizo ruido hace casi ya tres años, pero se ha convertido en una pieza imprescindible en el esquema de Paco López. Lo juega todo, su rendimiento es muy regular y casi siempre alto. El lateral catalán llegó libre tras acabar su contrato con el CA Osasuna en el verano de 2019 y ahora afronta su último año de vinculación con el Levante UD. Pese a su buen rendimiento, la dirección deportiva de David Navarro y Manolo Salvador no han realizado, hasta ahora, ningún movimiento de cara a una mejora y extensión de su contrato. El as en la manga que tiene el Levante UD es la posibilidad de ampliar un año más la duración del mismo en el caso de que alcance 70 partidos oficiales (con más de 45 minutos) entre 2019 y 2022 o que dispute 25 encuentros a lo largo de la presente temporada.

Después de haber participado ya en 53 partidos como titular en la Liga y 4 desde el inicio en la Copa del Rey, lograr este hito no será un obstáculo para Carlos Clerc, salvo que, desafortunadamente, sufra una lesión importante. Sin embargo, y según ha podido saber Deportes COPE Valencia, para que Clerc juegue un año más en el Ciutat de València tiene que ser en Primera División. De este modo, un hipotético descenso de categoría dejaría a Clerc libre al final de la temporada 21-22 pese a que dispute todos los partidos que faltan de la competición. Tras la llegada de Enric Franquesa, con un perfil técnico y táctico muy similar al de Clerc, el Levante UD tiene cubierta esta posición, siempre y cuando se mantenga en la máxima categoría del fútbol español.

Clerc en el último partido del Levante en AnoetaLFP









Adiós de Coke, Vukcevic…

Los jugadores que también acaban contrato con el Levante UD el próximo mes de junio son Coke, Hernani, Vukcevic, Radoja, Duarte, Pepelu, Bardhi, Miramón y Cárdenas, aunque en el caso de estos tres últimos tienen la posibilidad de ampliar sus vinculaciones por distintas cláusulas. El único con el que el Levante UD ha hecho un primer acercamiento para renovar es con el serbio Nemanja Radoja, el segundo fichaje de Salvador y Navarro hace dos años. Sin embargo, el centrocampista, de momento, prefiere esperar antes de arrancar las negociaciones para seguir en València.