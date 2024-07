Raúl Jiménez, en COPE: "Ojalá algún día pueda debutar en Mestalla"

Raúl Jiménez es uno de los diamantes en bruto de la cantera del Valencia. Tras ser el portero titular en el Mundial Sub-17 que se disputó en Indonesia el pasado noviembre, ha sido titular con la selección Sub-19 en el primer partido del Europeo, siendo un año menor que todos sus compañeros. España ganó por 2-1 a Dinamarca y ahora espera a Turquía, su siguiente rival en la fase de grupos.





Primeros días en Irlanda del Norte

Muy bien, muy motivados. Todo el equipo está feliz de estar aquí y con muchas ganas de seguir trabajando y ojalá poder luchar hasta el final por este Europeo.

Debut ante Dinamarca con victoria

Todos los partidos aquí son intensos y muy duros, todos los rivales son muy buenos, pero tenemos mucha ilusión y muchas ganas de jugar más partidos contra rivales diferentes, que nos va a hacer mejorar para la fase final.

Charla del míster después de la victoria

Nos ha dicho que sigamso trabajando y que no nos confiemos, porque aún quedan dos partidos, contra Turquía y contra Francia y ya estamos pensando en Turquía, que es nuestro próximo rival. A ver si trabajando duro podemos llevarnos la victoria.

| INFO @DepCOPEValencia | ??



?? Los valencianistas Yarek y Raúl Jiménez, meta del Juvenil, vencen ante Dinamarca el primer partido del Europeo Sub-19



???? Ambos han jugado los 90 minutos

?? Turquía y Francia, próximos rivales

?? @SEFutbolpic.twitter.com/lol8hNYmWR — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) July 16, 2024

¿Es España favorita?

Bueno, nosotros estamos centrados en ir paso a paso y en poder seguir avanzando de ronda. Hay muchas selecciones favoritas, pero llevamos muy buen equipo, pero no nos podemos confiar y tenemos que seguir trabajando porque los rivales son muy fuertes

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Trayectoria individual y el Mundial Sub-17

Para mí representar a España, a mi país, es un orgullo enorme, pero hacerlo en un Mundial en Indonesia y ahora en un Europeo Sub-19 es algo que nunca me habría imaginado. Me siento un afortunado de poder hacerlo.

Titularidad en el primer partido

Bueno, tengo un compañero que también es muy bueno, Fran González, pero nosotros nos centramos en hacer lo que mejor se nos da y luego ya la decisión es del míster. Nosotros estamos centrados en nuestro trabajo y en dar lo mejor para que el equipo siga avanzando.

Ser titular siendo un año menor que la mayoría de sus compañeros

No pienso en eso, yo me paro a pensar en el trabajo que hago durante todo el año, porque esto no se lo regalan a nadie. Todos los que están aquí han trabajado por estar aquí y, como he dicho, veo al equipo muy preparado y, personalmente, yo me siento también muy preparado. Espero que todo el trabajo que hemos hecho durante el año tenga ahora su recompensa.

Final de la Eurocopa de España

Nos pilló a todos juntos y lo disfrutamos como nunca. Vimos el partido en una pantalla grande, lo vivimos muy emocionados y cuando ganó España saltamos todos de alegría.

Referentes en la portería

Me intento fijar en los porteros que coinciden con mis características. Considero que tengo un buen juego de pies y un poco de reflejos. Me suelo fijar en este tipo de porteros, que suelen jugar en equipos que tienen más el balón, por ejemplo, Ederson, el portero del City.

La figura de Mamardashvili

Lo ha estado demostrando durante estas últimas temporadas, es uno de los mejores porteros de Europa e incluso durante muchos tramos de la temporada puede haber sido el mejor y lo demuestra día a día con sus actuaciones en Valencia y también en la Eurocopa, que ha sido el portero con más paradas del torneo.

Recorrido en el Valencia desde Cadetes

Estoy muy agusto, desde que llegué ha sido como mi casa. Me han acogido súper bien. Estoy ya en mi cuarto año aquí y me han demostrado mucha confianza, y ojalá que siga siendo así.

Trayectoria y llegada al primer equipo

Todo niño que juega a fútbol sueña con llegar al primer equipo en el que está. Ojalá que, paso a paso y subiendo categorías, algún día pueda debutar en Mestalla.

| INFO @DepCOPEValencia | ??



?? El @valenciacf anuncia la renovación de Raúl Jiménez, portero que va a disputar el Mundial Sub-17 con España



???? Como avanzamos en @COPE, la renovación estaba sellada antes de viajar a Indonesia para la Copa del Mundo pic.twitter.com/4G9YjHli4K — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) November 7, 2023

Buena generación de porteros de la Academia y su relación con Vicent Abril

Creo que Vicent y yo tenemos un muy buen nivel, y en la cantera hay muchos porteros a buen nivel, pero entre él y yo, que somos más o menos de la misma edad y hemos compartido muchos momentos juntos en el campo, tenemos que trabajar y demostrar, porque él demuestra mucho lo que vale y yo cuando tengo la oportunidad intento demostrar lo que sé. Creo que entre los dos estamos dando buen nivel para el club y seguramente el Valencia tiene porteros para rato.

Relación con su familia y su entorno

Están muy ilusionados, porque al final ellos no se esperaban todo lo que estoy viviendo y, para ellos, que son muy futboleros, mi padre jugó a fútbol también muchos años y le ilusiona como a nadie. A mi madre también, que siempre me suele acompañar a todos lados, y es una ilusión enorme. Los padres que quieren ver a sus hijos triunfar siempre son precavidos y les dicen a sus hijos que sean humildes, que no se alteren y que no se suban a las nubes en seguida, que el camino es muy largo y por hacer dos cosas bien no puedes estar en lo alto. Hay que estar con los pies en el suelo y trabjar día a día.

Expectativas a nivel individual en el Valencia

Espero trabajar día a día y seguir creciendo y seguir subiendo escalones, darle confianza al club para que ellos confíen en mí y poder ir pasito a pasito

Un sueño en el fútbol

Mi sueño, como el de todos los que jugamos a este deporte, es llegar a Primera División y luego, a partir de ahí, a ganar títulos, como puede ser una Champions o una Eurocopa o un Mundial con mi país, pero eso son sueños a largo plazo porque aún queda mucho.