Raúl Jiménez, antes de la final del Europeo Sub-19: "Tengo ganas de levantar esa copa"

El portero de Catral ha sido una de las piezas claves del Europeo Sub-19. Siendo un año menor que el resto de sus compañeros, se ha asentado como titular, firmando buenas participaciones, especialmente en la semifinal contra Italia, en la que dejó la portería a cero. El domingo a las 20:00 se medirá a Francia en la final.

Horas previas

Estas últimas horas las vivo con tranquilidad y con mucha emoción de poder jugar esta final.

Tranquilidad en los partidos

Es mi manera de jugar. Soy así y lo tengo interiorizado, aunque hay veces que por dentro tengo un poco de tensión, pero intento transmitir tranquilidad y confianza al equipo.

La familia y la gente de su pueblo

Creo que todo Catral ha estado viendo los partidos y espero que el del domingo no se lo pierdan porque será muy bonito.

Importancia en el equipo y confianza del seleccionador

Sí, ellos nos dan confianza y yo trato de devolvérsela con mi trabajo, haciendo las cosas que ellos me piden. Ese nivel de confianza es perfecto, porque también me demuestra a mí, que saben lo que soy capaz de hacer y eso es lo que me motiva a luchar.

La figura de Yarek

Da muchísima tranquilidad, la verdad. Él y todo el equipazo que tenemos, pero especialmente Yarek está haciendo un torneo increíble. Es un tío muy gracioso, muy juguetón. A veces jugamos a la Play, a veces salimos a dar un paseo... es muy buen chaval.

Diferencias con el partido de fase de grupos

Es otra historia, va a ser otro partido completamente diferente, los franceses salieron a ganarnos y a intentar que no pasaramos a semifinales. Al final lo conseguimos aunque ellos pasaron como primeros, pero será otro partido completamente diferente. Ellos saldrán a ganarnos, pero nosotros tenemos la conciencia tranquila para hacer nuestro fútbol y para jugar como nosotros sabemos.

Posibilidad de ganar el primer título con categorías inferiores

Sería mi primer título después de jugar un Mundial Sub-17 y un Europeo Sub-19, tengo ganas de poder levantar esa copa, que tanto estoy deseando. Solo meterme en la final es algo magnífico, la verdad.

Rivalidad España-Francia en categorías inferiores

Estamos centrados en el partido, lo de los números ya lo veremos más adelante cuando acabe el torneo. Nosotros nos centramos en ganar el domingo y levantar esta copa, que para nosotros es único.