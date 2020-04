Quico pide ayuda a la plantilla

En el vestuario del Levante UD se sabía que más pronto que tarde iba a llegar su turno. A pesar de que el mensaje inicial del presidente del club valenciano era no tomar una decisión hasta que no se supiera qué iba a pasar con un eventual regreso de LaLiga, Quico Catalán no ha esperado más y ha pedido ayuda a la plantilla. Los futbolistas se habían mostrado de forma pública, en las entrevistas ofrecidas en los últimos días, abiertos a sentarse con el club y así ha sido.

Los salarios de la plantilla ascienden a 40 millones y los del personal no deportivo a 5,3

Quico Catalán, según fuentes de las conversaciones, insiste en que no va a aplicar un ERTE pero ha pedido colaboración a los futbolistas para rebajar el gasto de los salarios de la temporada, fijado en 40,2 millones de euros en las cuentas ofrecidas en la Junta del pasado mes de diciembre para plantilla y cuerpo técnico. El personal no deportivo, en cambio, tiene un gasto de 5,3 millones de euros. Los futbolistas entienden que es el momento de ayudar, aunque en el vestuario hay voces discrepantes. No se entiende que se recorten sus sueldos cuando todavía está por conocer cuál será el desenlace de LaLiga.

Fuentes del club valenciano no han querido confirmar a Deportes COPE Valencia que el recorte salarial pueda llegar al 20 por ciento en caso de que no se vuelva a jugar más esta temporada y no dan, todavía, por cerrado el acuerdo después de algunos días de negociación. En el vestuario también están pendientes de ver qué ocurre finalmente con la cubierta del Ciutat de València, cuyo coste sería de unos 17 millones de euros, y cuya instalación estaba prevista para este verano. De hecho, la activación a partir de este próximo lunes 13 de abril de aquellos sectores ‘no esenciales’ permitiría que el Grupo Bertolín, encargado de ejecutar las obras, retome el trabajo en el estadio.