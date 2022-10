Quico: “Ni aunque me lo pidan 20.000 aficionados me voy; no soy el mayor cáncer del Levante UD”

El presidente del Levante UD, Quico Catalán, aseguró este martes que ni aunque se lo pidan 20.000 aficionados se va a ir del club porque eso sería “lo más fácil y lo más cobarde” y recordó que su etapa al frente de la entidad es la de mayor éxito de su historia y que ni antes “era un mago” ni ahora es el “mayor cáncer” del club. “Llevo trece años aquí y son los más intensos y exitosos de toda su historia y en el que la afición ha podido disfrutar más”, dijo Catalán en la presentación de Javi Calleja como nuevo entrenador del Levante UD.

El presidente del club se mostró muy contundente sobre los pitos que escuchó en el partido de hace doce días ante el Racing de Santander en el que el Ciutat de València, de forma mayoritaria, le cantó ‘Quico, vete ya’.

“Lo más egoísta es desparecer y yo no lo voy a hacer nunca. A los hombres se les reconoce en los momentos de dificultad. Aunque me lo pidan, 10, 15, 20.000 aficionados, un periódico o una radio, yo voy a pensar en la estabilidad de la institución. Por encima de mí está siempre el club y eso no significa agarrarse a un sillón. Me debo al Levante y estamos sometidos a eso y a más. Cualquier grito y situación la tomo con el respeto máximo. Yo también he gritado a un palco y a un entrenador porque sientes rabia, impotencia y desconsuelo”, agregó.

Catalán recalcó que sería “una irresponsabilidad” abandonar el club ahora y avanzó que “la lógica” indica que acabará su mandato en diciembre de 2023. “No queda otra que trabajar, currar duro, reconducir situaciones y ver en qué nos estamos equivocando. Sería una irresponsabilidad irse a casa porque sí y si te he visto no me acuerdo. No me escondo ante nada ni ante nadie, esto me ayuda a exigirme más. Soy muy exigente y sentir que la afición no comparte cosas que estamos haciendo me llena de pena porque soy levantinista y quiero que el levantinismo esté orgulloso de su club y su presidente”, añadió.

El presidente del Levante UD, además, recalcó la importancia que tiene ascender a Primera División al final de temporada. "El aficionado tiene que jugar el partido del ascenso", aseveró.

“El Real Madrid y el Barcelona no van a vivir nunca lo más grande del fútbol que es un ascenso. Tenemos que ser responsables y va a ser necesario que la afición aúpe el ánimo de los jugadores. Es el ascenso de todos, no es el ascenso que va a librar a Quico de que le corten el cuello", dijo.