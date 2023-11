El puente viajero del Valencia CF

El Valencia CF se enfrenta en la primera semana del mes de diciembre a un maratón de partidos lejos de Mestalla. En una semana, los de Baraja recorrerán tres ciudades en un total de 3.600 kilómetros. Cogerá seis aviones en ocho días y tendrá cuatro entrenamientos y tres partidos en siete. El calenario ha sido caprichoso y ha juntado esta semana dos duelos ligueros lejos de Mestalla, además del de Copa.

El mes de diciembre empieza con una visita al colíder, el Girona CF. Los catalanes eran líderes hasta el empate del lunes ante el Athletic Club y afrontan el choque 16 puntos por encima del Valencia CF. Será la primera parada de los de Baraja, que viajarán mañana tras la sesión de entrenamiento y la rueda de prensa del técnico.

Al regresar, tendrán dos días limpios para poder ejercitarse y preparar el choque ante el Arosa SC de la segunda ronda de Copa del Rey, previsto para las 21.00h del martes 5 de diciembre. Un partido en el que se espera que Baraja pueda introducir jugadores menos habituales, dentro de que se trata de una plantilla corta y las limitaciones de RFEF que obligan a tener siempre sobre el verde a siete jugadores del primer equipo.

Tras ese encuentro, tan sólo dos días limpios de nuevo para preparar el duelo ante el Getafe y viajar a Madrid para medirse el viernes 8 de diciembre para el Getafe. Para ese encuentro, la afición valencianista ha agotado ya las 302 entradas que ha facilitado el conjunto azulón para la grada visitante del Coliseum. Se han terminado en menos de media hora.

4 entrenamientos y 3 partidos en 7 días, en los que el Valencia CF anda pendiente de José Luis Gayà. Es Noticia COPE que el capitán no estará ante el Girona y el Arosa y está obligado a parar. Espera poder estar en el choque ante el Getafe. El que no podrá jugar ninguno es André Almeida, que no mejora y sigue notando dolor en la espalda. A esta hora se descarta quirófano y sigue con su tratamiento médico y de fisioterapia.

A cambio, Alberto Marí podrá regresar tras superar la lesión que le hizo tener que operarse a finales del mes de julio. Jesús Vázquez y Diakhaby también tienen oportunidades de ir ganando protagonismo durante esta semana tras superar sus respectivos problemas. Yarek se erige como el recambio de Gayà para Montilivi en el lateral izquierdo.