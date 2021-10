Primera victoria en casa

A la cuarta, la vencida. Joan Peñarroya, Jasiel Rivero, Nenad Dimitrjevic y Xabi López Arostegui ya saben lo que es ganar un partido en la Fonteta como locales. Ha costado, ha tardado, pero ha llegado.

Con ocho jugadores del primer equipo, tres chavales y sin completar el cupo de 12 en el roster los jugadores de Valencia Basket se han vuelto a multiplicar, derrochando compromiso y esfuerzo ante un rival sin mucho nombre en el concierto internacional, pero con un buen entrenador, el ex taronja Luis Casimiro, y notables jugadores dotados de buen físico y buenas manos.

.@Xabi6lopez nails the long three for the buzzer-beater ??@valenciabasket#7DAYSMagicMomentpic.twitter.com/6lYsLMfj4L