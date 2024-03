Pradilla: “¿Sueños por cumplir hasta 2027? Sé que es muy difícil, pero levantar un título aquí"

El Valencia Basket viaja a las 14:45 horas rumbo a Estambul, donde el jueves juega la jornada 29 de la Euroliga ante uno de los equipos más potentes del continente, el Fenerbahce de Sarunas Jasikevicius, sexto clasificado y mejor local de la competición. Antes de hacer el último entrenamiento en la Fonteta, han comparecido ante los medios Jaime Pradilla y Álex Mumbrú. El pivot viene de renovar hasta el 2027, noticia avanzada por COPE el miércoles pasado, y ha sido claro con sus aspiraciones. "¿Sueños por cumplir hasta 2027? Poder levantar algún título aquí, sé que es muy difícil, y seguir creciendo como jugador y como persona, ayudar al club en lo máximo posible. Y si podemos llegar a ganar algún título sería un sueño", apostilló el zaragozano.

¿Qué le convenció para renovar con el Valencia Basket hasta el 2027?

Lo que hizo el Valencia Basket es mostrarme toda la confianza que me ha demostrado el club durante estos cuatro años desde que llegué.Me demostró que confía mucho en mí, que quería creciendo conmigo y ayudarme a crecer como jugador y como persona. Además, del proyecto poco hay que decir. Se está construyendo un Arena para 15.000 personas y que el club lo único que hace es ir para arriba, como pienso yo.

¿En qué nota que ha mejorado desde que llegó aquí en el verano de 2020, que se le ve con más madurez?

Sabéis que el año pasado fue duro para mí y he trabajado mucho a nivel mental, porque fue complicado a nivel personal y a nivel de baloncesto. Al final la Euroliga es muy difícil y haber mejorado en ese aspecto me ha ayudado a tener esa madurez de la que hablas. Ahora también, en lo baloncestístico, he mejorado mi físico año tras año y también intentar hacerlo con el tiro.

¿Cómo ve la visita al Fenerbahce?

Nos enfrentamos a uno de los mejores locales de la Euroliga, vienen de ganarle al Real Madrid y de quitarle el empate de triunfos en casa a los blancos, que eran los dos mejores. Va a ser muy difícil, ellos tiene un muy buen equipo. Nosotros tenemos que ir allí sabiendo que será un partido duro, difícil, largo, pero que tenemos opciones. Hay que mentalizarse en este partido y después ya iremos viendo los siguientes.

¿Motiva o quita presión saber que Fenerbahce es el mejor local de la Euroliga?

Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, es una cancha difícil, lo he comentado. Queremos hacerlo lo mejor posible. Ya hemos demostrado que el equipo, en los momentos difíciles, tiene ese carácter, esa garra y eso tenemos que hacer, intentar luchar y sacar un partido que sabemos que va a ser muy difícil.

Álex Mumbrú le pide a su equipo cuarenta minutos de concentración para poder ganar a FenerbahceCOPE

También habló Álex Mumbrú sobre le potencial de los turcos y las opciones de su equipo de sumar a domicilio."¿Es el peor momento para visitar a Fenerbahce? Nunca es buen momento para visitar a Fenerbahce o sí. Nunca sabes. Las temporadas vienen como vienen. Llevamos un par de derrotas consecutivas, es una pista difícil, es el equipo más en forma ahora, seguido de cerca por Mónaco, y tendremos que hacer muchas cosas bien. El partido llega cuando toca y tenemos que ir partido a partido. Competir cada día", comentó el técnico catalán.

¿Qué valoración hace del partido contra el Fenerbahce?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Fenerbahce es un equipo muy físico, en todas las posiciones, no sólo en algunas, sino en todas, y además lo junta con talento en posiciones interiores y exteriores. Desde la llegada de Saras incluso utilizan el físico mucho más, llevan un 96% de victorias en casa, 22/1. Sabemos de la dificultad, pero iremos allí a ver si somos capaces de hacer un buen partido, un partido completo, de cuarenta minutos, de llegar al final con opciones claras de estar en el partido. Y en especial, será importante estar el inicio del primer y del tercer cuarto para demostrarlo.

¿Dónde van a estar las claves para poder ganar en Estambul?

Hay que intentar igualar el nivel físico, tanto en pintura como fuera, para poder competir con ellos. Ellos muchas veces, como se vio ante el Real Madrid, son muy duros, y tendremos que igualar el físico y mantener todo el talebnto que tienen. El talento exterior, también interior. Son capaces de jugar balón interior, exterior, bloqueo y continuación, jugar para tiradores... tienen muchas variantes en su ataque y sabemos que es complicado, en su pista, con su público... pero vamos con la intención de hacer un partido completo durante 40 minutos.

¿Cree que es el momento para reivindicarse?

Creo que más que reivindicarse, es el momento de intentar hacer un buen partido. ¿Cómo se les motiva? Viendo que es un equipo que casi no ha perdido en casa y ser de los pocos que han tenido la opción de ganarles. Al final tienes que jugar todos los partidos, todos son a 40 minutos, sabemos de la dificultad, del baloncesto que están haciendo desde la llegada de Saras, que vienende ganar al Madrid... pero tenemos las ganas de jugar un baloncesto y hacer un buen partido.

¿Cómo está el equipo en el aspecto de lesiones?

Reuvers viajará con la expedición y Touré sigue de baja de larga duración. Nos llevamos a todos, menos a Buba, y veremos como evoluciona entre hoy mañana Nate de su lesión en el hombro derecho.

El equipo viajará a Girona directo desde Estambul, sin estar en Valencia en plenas fallas. ¿Hay algún motivo especial?

Es por plan de viaje, es normal. Nosotros a Girona viajamos en bus. Volvemos tarde de Estambul, no podemos aterrizar en Valencia, tiene que ser en Castellón. El programa era malo, era mucho mejor ir a Girona directos. Descansar después del partido, no es la primera vez que lo hacemos. Entiendo que a la gente le extrañe, porque todo el mundo está celebrando las fallas, pero nosotros tenemos un trabajo que hacer.