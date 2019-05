A por la Copa en un 600

Santi Raga y Nacho Machancoses son, probablemente, los dos primeros valencianistas que se pondrán en marcha rumbo a Sevilla. Bajo el título, "A por la Copa en 600" han decidido acudir a la final de Sevilla en un 600 de más de 57 años y totalmente decorado del Valencia CF. Con los nombres de infinidad de jugadores del club, el escudo del Centenario, banderas, y el palmarés del conjunto de Mestalla, estos dos intrépidos están dispuestos a recorrer los 654 kilómetros que separan Valencia de Sevilla en su flamante vehículo.

La presentación de la iniciativa fue este domingo en el campo de Mestalla, desde donde partirá la expedición este martes a las 9 horas de la mañana. "Con paciencia, ánimo y mucha ilusión por conseguir la Copa", relata Santi Raga.

Decorado por el artista fallero José Luis Platero, no le falta ni un detalle y el motor está en excelentes condiciones. Gasta poco más de 8 litros a los 100 pero hay que parar cada 90 kilómetros. A buen seguro que, donde pare, además de hacer valencianismo y lucir los nombres de innumerables jugadores de ahora y siempre del Valencia CF, llama la atención de todos los curiosos.



"No hay ningún nombre de un jugador en activo por eso pusimos los nombres de nuestros ídolos de ahora y siempre", recuerda Santi que explica cómo nació esta bendita locura. "La idea surgió con Nacho Machancoses, mi amigo de la Peña Sentiment pel Mon con el que voy siempre al fútbol, que dijimos que alguna vez en la vida tendríamos que ir a una final en 600. "Por aquel entonces no teníamos ni el coche, ni la final. Después lo compré, lo reparamos y ya tenemos la final, así que no lo dudamos. Lo recuperé de un amigo de Patraix y las promesas están para cumplirlas".