Piccini vuelve a Italia

El Valencia CF sigue deshaciéndose de futbolistas. Con la marcha de Cristiano Piccini ya son ocho los jugadores que acabaron la pasada temporada y que ya no comenzarán la próxima. A cambio, ningún fichaje de momento.

Los clubes han anunciado el acuerdo de cesión para que Piccini abandone Mestalla y recale en Bérgamo hasta la conclusión de la campaña 2020-21 y el próximo verano se decida (sin obligación alguna entre las partes) si se procede a la compra definitva de los derechos federativos del lateral derecho.

�� @crispiccini è un nuovo giocatore dell'Atalanta! Benvenuto Cristiano! ������



Cristiano #Piccini is a new #Atalanta player! �� Welcome Cristiano! ����



�� https://t.co/d0Ulw5cN0E#WelcomePiccini#GoAtalantaGo ⚫️�� pic.twitter.com/MQJKVbXX4y