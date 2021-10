Pereira se moja en el caso Campaña: “Si empezamos a pitar a los jugadores…”

El entrenador del Levante, Javier Pereira, explicó este miércoles que espera que los aficionados aceptan las disculpas públicas de José Campaña, tras la polémica surgida por la publicación de su pareja de unas fotos de su hija con la camiseta del Sevilla, y admitió que le gustaría que ni él ni el resto de compañeros fueran silbados en el campo.



“Cuando uno se equivoca y pide disculpas de corazón, hay que aceptar esas disculpas. Creo que este es el momento de estar todos unidos y lo demás resta fuerzas”, comentó Pereira en la rueda de prensa previa al partido ante el Atlético de Madrid de este jueves.



“Estos jugadores se han ganado el crédito y necesitamos el apoyo de cada uno. Es el momento de perdonar más que de reclamar en el campo, aunque entiendo que pueden estar molestos. Si empezamos a pitar a los jugadores, no solo va a afectar a Campaña sino al resto del equipo y el daño que podemos hacer es aun mayor”, insistió el entrenador del Levante. Pereira explicó que Campaña se disculpó con sus compañeros y que para él el asunto es “pasado” porque no fue directamente el jugador quien inició la polémica. “Es difícil controlar a todas las personas que tenemos cerca por más cuidado que les pidamos. Por mi parte le dije que estaba disculpado”, señaló.

Campaña ya se entrena con el grupo





El entrenador del Levante insistió en que puede entender el enfado de algunos aficionados por sentirse “menospreciados”, pero subrayó que es el momento de ser fuerte. “Creo que esto le va va valer a él para rendir más. Que diga: ‘aquí estoy yo y voy a demostrar que voy a aportar todo para sacar esto adelante’",afirmó. “No tengo que decir a la gente cómo tiene que recibir a los jugadores. Como pasa en cualquier casa y familia, los trapos sucios se lavan en casa”, zanjó.

Melero, baja ante el Atlético

El centrocampista del Levante Gonzalo Melero se perderá el partido de este jueves ante el Atlético de Madrid por lesión, mientras que su compañero Carlos Clerc estará entre los convocados pero con unas molestias en el obturador. El entrenador del Levante, Javier Pereira, confirmó la baja de Melero, que marcó uno de los goles de su equipo el domingo ante el Sevilla (5-3), en la rueda de prensa previa al partido. “Tiene una pequeña lesión, no cuento con él”, indicó ante los medios de comunicación.



Mientras, el técnico pacense explicó que Clerc tiene “un problema” en el obturador y que no está del todo preparado. “No le deja competir al cien por ciento y tenemos que tener cuidado. Estará en la convocatoria pero lo tenemos que proteger. No está en el mejor momento”, explicó Pereira.

Melero está lesionado y trabaja para jugar el lunes ante el Granada CF