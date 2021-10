Pereira: “Había recibido ofertas pero al Levante no se le puede decir que no”

El discurso de bienvenida

“En primer lugar, disculpad mi tono de voz. Agradecer al Consejo de Administración mi nombramiento como entrenador del Levante UD, y después la confianza de la dirección deportiva encabezada por Manolo Salvador, ha depositado en mí”.

“Vuelvo a mi casa. Me dio la oportunidad de estar en Primera y eso nunca se olvida. Había recibido ofertas, volver a Inglaterra… pero al Levante no se le puede decir que no”.

Pereira, en plena presentación



“Debo de estar a la altura de las expectativas y devolver la apuesta que ha hecho por nosotros”.

“Nunca me he sentado en un contrato. Siempre que he dejado a un equipo ha sido saliendo por la puerta grande”.

Mensaje para los escépticos

“Los antecedentes del club siempre han sido apostar por este tipo de entrenadores. No me coge de sorpresa. El Levante y yo nos conocemos y la mejor experiencia es la que tú ya has vivido. Es un momento delicado y conozco el entorno, los jugadores, el equipo, el ADN del club y eso acorta los plazos. Vengo convencido de esta apuesta, no es una apuesta de riesgo; para mí es de seguridad. Vengo rodeado de profesionales y con eso tratamos de garantizar esos resultados que esperamos. Lo vamos a sacar adelante”.

Cómo ha visto a la plantilla

“Llevamos entrenando más días, no conmigo, pero sí mi cuerpo técnico. Tengo un conocimiento de la plantilla amplio. He examinado los partidos y el comportamiento de los jugadores. Chapeau para Paco López por su trabajo. No cojo un equipo destruido, cojo un bloque. Al equipo le faltó un poco de suerte. Los jugadores son una base sólida. Ajustando ciertas cosas y tocando la tecla necesaria, podemos conseguir esa eficacia en forma de resultados”.

Pereira, entre Salvador y Catalán



El trabajo reciente

“El proceso es continuo. Es imposible que un staff técnico en tres días pueda transmitir lo que quieres. Pero ya van cazando las ideas. La predisposición del grupo, es 100% compromiso. Se pueden ver ciertos matices del equilibrio que estamos buscando. El trabajo anterior fue bueno”.

Plazos de la incorporación

“No te puedo temporizar. Cuando me contacta, pertenecía a un equipo de China. Llevaba unos días haciendo la cuarentena. Empezamos a negociar, llevan un tiempo. Hasta que no se llega al acuerdo, no puedes rescindir. Tenía contrato hasta final de temporada. He tenido otras ofertas, a esta no podía decir que no. Eso se alarga y cuando se llega al acuerdo, tengo que rescindir. Eso nos lleva dos tres días más. Nunca se sabe en un Gobierno cuándo te puede dejar salir. Cuando terminó la cuarentena, en el primer avión, estaba aquí”.

Cuál es su filosofía de juego

“Ganar partidos. Cada entrenador, va marcando unos rasgos característicos al equipo. No se trata de hacer una revolución. Habrá momentos del partido para todo. Buscamos el equilibrio. Tenemos que no encajar, ser solidarios, defender la portería e incrementar el número de llegadas. No se trata de ser ofensivo o defensivo. Debemos ser un equipo eficaz, dinámico y atrevido”.

Qué partido espera frente al Getafe

“Un partido disputado. El Getafe viene de no ganar puntos, nosotros también. Ambos hemos cambiado de entrenador. Los resultados son cortos, se definen por pequeños detalles. Tenemos la responsabilidad de llevar la iniciativa”.

Quico Catalán saluda a Javi Pereira



Mensaje a la afición

“Somos una familia. Toda la energía que tengamos, van a empujar. Les necesitamos. Toda la energía que tengamos, la utilicen en ayudar a los jugadores. Los jugadores hacen grande a los entrenadores. Necesitan ese apoyo”.

Enfermería

“Duarte no ha entrenado durante la semana, acumula tres partidos, vuelos largos: no está en la lista. Postigo y Campaña tendrán para dos o tres semanas mínimo. Bardhi, Vukcevic y Malsa, están cerca de entrar. Mañana tendremos 21 jugadores disponibles”.

El vestuario

“Por el propio compromiso que se habla de los jugadores, le afecta como a todos. Ellos son los que más interés tienen en sacar los resultados. Están dolidos. Están capacitados para ganar partidos. Ellos son implicación”.

La portería

“El Levante tiene un bendito problema: ahí no me puedo equivocar. Ponga a quien ponga, voy a acertar. No quiero rotar. Quiero darle confianza a un portero”.

Qué cambios ha visto en el club

“Muy grandes. Los he seguido día a día desde la distancia. He observado con ilusión, cómo el club no ha parado de crecer. Es un club querido y muy consolidado en La Liga. Son cambios brutales: el estadio, la organización del club. En todo. Enhorabuena”.

Quico Catalán sobre el despido de Paco López

“Dejó de tener el respaldo. Hasta el domingo a las 12.30h de la mañana, el área deportiva no me traslada la necesidad de darle un cambio a la dirección del vestuario. Lo que dije el 15 de septiembre es la verdad, y lo que digo ahora es la verdad. Cuando el área deportiva me traslada ese mensaje, automáticamente convoco un Consejo para trasladar un mensaje muy relevante para la institución. El 15 de septiembre el respaldo que tenía Paco López era máximo, total, pleno. Cambia por unas valoraciones, unos resultados, unas fechas”.

Quico Catalán sobre si era partidario por el cambio en el banquillo



“El presidente es el primero que vota a favor de apoyar la decisión del área deportiva. Las decisiones se votan y fue unánime. Nadie dijo “yo no lo tiraría”. Lógicamente sí. Estoy en la despedida de Paco porque era mi entrenador. Entendí que debía estar aquí. Yo le di la oportunidad a Paco de despedirse de la forma que quisiese. Cuando llamo a Paco, le traslado la decisión y le digo: “queremos hacer un comunicado, que lo conocieras”. Él habla con su representante y si se demoran las cosas, es porque intentas hacer las cosas lo mejor posible en una situación muy delicada. El que entienda que hice un papel está muy confundido conmigo. Lo que no se vio, es lo que vale. El presidente del Levante estuvo. Y Quico Catalán persona”.

Quico Catalán sobre la demora en su llegada

“Sinceramente, no sé si los chillidos se escucharían fuera del estadio. Cuando es imposible que salga, es una situación que no esperas. El lunes por la mañana empezamos esa negociación y a los tres días… Hay una cosa muy importante: cuando me ponen el nombre encima de la mesa y él está dispuesto a salir. Pero como no haya una cláusula, no va a salir. Tuvimos que respetar a Javi. Hay que salir bien de los sitios donde estás. Javier entendía que en cualquier momento, cogiendo una ambulancia podría salir de allí. Pero tuvimos que esperar al día 12”.

Manolo Salvador sobre la apuesta por Javi Pereira

“Nosotros al terminar el partido del Mallorca, estuvimos hablando toda la noche. La decisión la transmitimos por la mañana. Nuestra decisión es esa: conocemos a Javi, David lo tuvo en el vestuario. Necesitábamos un entrenador como él. La única posibilidad era Javi. Estuvimos sin dormir, era una decisión delicada. Agradezco el trabajo de Paco. El equipo necesitaba un cambio”.