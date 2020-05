Pepelu no ve claro su futuro en azulgrana: “Nunca se sabe lo que puede pasar”

José Luis García, conocido fubolísticamente como 'Pepelu' (Denia, 1998) ha repasado en Deportes COPE Valencia su pasado, su presente y su futuro.

Su estancia en Tondela (Portugal)

Es un pueblo muy pequeño, estoy solo pero lo que buscaba era crecer, seguir mi progresión y este año se ha dado todo muy bien y estoy muy feliz.

El confinamiento en Portugal

Fueron dos meses difíciles al estar aquí solo en un pueblo muy pequeño, con menos restricciones pero no dejas de estar encerrado. Por suerte desde el club hubo gente que nos ha acompañado este tiempo siguiendo unas directrices y preguntándonos cada dos días y eso lo ha facilitado todo. Había cuatro o cinco compañeros en la misma situación. Llevo tiempo viviendo solo, el nutricionista nos enviaba pautas sencillas y por suerte tengo algo de mano en la cocina y me apañaba bastante bien.

Pepelu, en un partido con la Selección española sub 21

El pasado en la Escuela del Levante UD

Llegué de Dénia a los 14 años, en Cadete. Desde el principio me quedé en la residencia de Buñol. Al final Buñol está un poco apartado pero con 14 años no se podía hacer mucho más. Coincidí con gente de Dénia que me hizo la adaptación mejor y pasar tiempo con mucha gente hace que las horas se hagan más amenas. Por la mañana iba al colegio y por las tardes a entrenar y a estudiar.

Debut con el primer equipo en 2015

Debuté en Copa del Rey contra el Espanyol a los 16 años. He estado en pretemporadas con el primer equipo pero no se ha dado el caso de volver a jugar. Lo he llevado con naturalidad porque es difícil, pero estoy contento con mi progresión y ya veremos qué pasa.

"Una vez vino a verme Manolo Salvador, pero he recibido pocas llamadas del Levante"

Su regreso a la disciplina del Levante UD

Ahora mismo estoy centrado en acabar bien la temporada en el Tondela, porque apostaron para que estuviera aquí y me han facilitado mi crecimiento y en verano tengo que volver al Levante UD, pero quedándome un año de contrato pueden pasar muchas cosas. El fútbol cambia mucho. A partir del primer día tengo que convencer al entrenador de que puedo tener mi sitio. El fútbol es muy impredecible y quedándome un año de contrato nunca se sabe lo que puede pasar.

El fútbol en Portugal vs España

El entrenador me pide que sea yo, que disfrute en el campo y me dice que juegue como soy yo. A partir de la confianza que me deja tengo esa libertad. De Portugal destacaría que he podido crecer a nivel físico y defensivo.

La competencia en Orriols

Jugar en el Levante UD siempre ha sido muy difícil, soy uno más y me lo voy a intentar ganar como uno más. Da igual los jugadores que haya y es el entrenador el que tiene que decidir.

El seguimiento del Levante UD durante la temporada

Si soy sincero, llamadas he recibido pocas. Es cierto que vino una vez a verme un partido Manolo Salvador (secretario técnico) y algún mensaje sí que he recibido pero llamadas… Esta cuarentena no he recibido llamadas y he recibido algún mensaje esporádico. Para un chico de la casa que le llamen y estén pendiente creo que siempre es importante.