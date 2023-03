Penúltimo parón antes del final

No será esta la última ocasión en la que se detendrá la competición en las principales Ligas del mundo, antes de que concluya oficialmente la temporada 2022-23. Sí por los compromisos de las selecciones nacionales, pero no por otros motivos. En el caso de España, el primer fin de semana de mayo (en concreto el sábado día 6) está destinado en la agenda a acoger la fina de la Copa del Rey que aún no tiene contendientes defintitivos, puesto que no se han cerrado todavía las semifinales del torneo del KO.

Ahora mismo quedan 12 jornadas para que concluya el campeonato doméstico y casi todo está por resolverse. Entre el próximo fin de semana que será cuando se reanude la jornada 27 de LaLiga Santander y hasta el parón por la final de Copa se disputarán un total de siete fechas, que para el Valencia CF pueden ser absolutamente decisivas. Durante el mes de abril, los ches han de recibir al Rayo Vallecano (lunes 3), al Sevilla FC (el 16) y al Real Valladolid (el 26) y desplazarse a Almería (día 9), al Martínez Valero de Elche (el 23) y al Nuevo Mirandilla de Cádiz (el 30). O sea, todo directo rivales excepto el equipo de Andoni Iraola.

En abril el Valencia CF se mide al Sevilla, Valladolid, Almería, Elche y Cádiz

También se medirá al Villarreal CF en Mestalla antes de la final de Copa.

No es, por tanto nada aventurado, asegurar que de lo que logre sacar en claro el Valencia CF a lo largo y ancho del mes de abril, su futuro a corto plazo podrá quedar resuelto.

A partir del 14 de mayo, sólo habrá un duelo directo por la permanencia en el calendario: el que enfrentará al Valencia CF y al RCD Espanyol en Mestalla en la penúltima jornada de LaLiga.