“He pensando más en el club que en mí aun sabiendo que me podría perjudicar”

¿Cuánto tiempo llevaba entrenando?

Pues muchísimo tiempo la verdad, no sabría decirte pero llevo diez u once años consecutivos entrenando.

¿Qué se le ha pasado por la cabeza?

Tampoco he tenido mucho tiempo porque he recibido miles y miles de mensajes, trato de contestar a todo el mundo y creo que me ha dado muy poco tiempo para pensar en muchas cosas, pero sí que es verdad que hoy me he levantado sintiéndome un poco raro, sinceramente.

Va a tener por delante tiempo para los suyos…

Afortunadamente ahora tenemos tiempo para hacer muchas cosas que tienes olvidadas, sobre todo el tiempo para la familia, para los amigos de verdad y aprovechar el tiempo en otras muchas cosas. Ahora evidentemente estos primeros días pues resetear un poco, organizar mis ideas en la cabeza y con tranquilidad disfrutar de otras cosas que has tenido un poquito más olvidadas.

¿Recuerda la primera vez que pensó que el ciclo estaba más cerca del final?

Sí, yo lo recuerdo perfectamente que fue al final de la temporada pasada, pero siempre tuve claro que quería terminar mi contrato aquí y luego valorar y ver, pero en este caso no ha dado tiempo.

Esta temporada, ¿cuándo siente que está solo en esto?

Yo creo que lo que tenemos claro como entrenadores es que cuando las cosas intuyes que no están funcionando del todo, pues sabes que puede estar cerca el desenlace que hemos visto. Pero aunque lo tengas en la cabeza o lo puedas incluir, tu día a día y más con el cuerpo técnico que tengo que es de diez, es oro, como estamos tan centrados en el trabajo, nos apasiona tanto y lo hacemos con tanta dedicación que eso pasa por momentos por la cabeza, pero nuestro foco siempre ha estado en tratar de ganar cada partido.

¿Cómo ha sido la relación con los jugadores y el presidente y la dirección deportiva?

Para mí siempre ha sido una relación espectacular con el vestuario y así me lo han hecho ver en mi despedida cuando fui a Buñol, así me lo han hecho ver en la cantidad de mensajes privados del 95% de la plantilla. Es que ya solamente con eso y no solamente por los mensajes sino en el contenido de los mensajes entonces ahí lo tengo clarísimo. Además lo más importante es en el día a día porque eso lo percibes en el día a día en cada entrenamiento. Nunca ha bajado la implicación y el compromiso. La relación con el presidente y la dirección deportiva siempre ha sido buena. Ahora bien que en determinados momentos a todos nos gustaría que las cosas fuesen de otra forma o ciertos comentarios o en momentos determinados de la situación individual te gustaría que hubiesen ido de otra forma... Pero eso tampoco es algo que a mí me haya causado molestia. Entiendo que al final cada uno también hace su trabajo. Lo mismo que seguramente a ellos habrá cosas de mí que no guste. Pero nunca hubo una mala relación. Pero cuando los resultados no funcionan no hay las mismas caras.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Aitor saluda a Paco en su despedida





¿Le han faltado herramientas para crecer como entrenador y equipo?

Te entiendo perfectamente pero te digo que no, solamente por una razón y te lo digo de verdad con el corazón en la mano. He pensado siempre más en el club que en mí mismo y lo digo sinceramente porque me sentía parte de este proyecto, aun sabiendo que me podría perjudicar, pero es que nunca he exigido nada. Yo lo único que he demandado de forma privada a la gente que se lo tenía que decir al club y lo he dicho alguna vez públicamente. Lo que pasa es que sonaba siempre a excusas y es simplemente que creo que se le estaba exigiendo a este equipo más de lo que realmente era la realidad. El problema y la clave ha estado ahí. Nunca era bastante, nunca hemos tenido suficiente, siempre parecía que al equipo se le tachaba de poca ambición, de no ir a por más y creo que no es así. A lo mejor no se aceptaba la realidad de lo que a lo mejor era el equipo en una de las mejores ligas del mundo. Esa obligación nos perjudicó. Claro que había plantilla para poder quedar entre los diez primeros pero también entre los cinco últimos, pero es que es así y es una realidad. Y nunca me he quejado de absolutamente de nada. Cada año y en todos los fichajes somos de estar encima del jugador para mejorarlo y nunca me he quejado, pero a mí me hubiera gustado que se entendiera la realidad de lo que éramos y a qué equipos nos enfrentábamos. Esto no esconde para que los resultados hayan sido muy negativos esta temporada, muy negativos y entiendo perfectamente que al final pues se haya producido este desenlace. El equipo ha hecho partidos muy malos, como el día del Barcelona.

¿Le sorprendió la ausencia de la dirección deportiva en la despedida?

Cada uno hace lo que cree que debe hacer en cada momento. Yo he dicho siempre que he tenido una muy buena relación con Manolo, con David y con Manu Fajardo, una muy buena relación, pero es cierto que en las últimas dos semanas yo no notaba el mismo feeling pero bueno creo que es una sensación mía. Pero no tengo que reprocharle absolutamente nada pero nada.

¿Intuyó su destitución antes de recibir la llamada del presidente?

No intuía nada. Porque la sensación que me dio el equipo en Mallorca es que había hecho una muy buena primera parte, había tenido el penalti para empatar y en el viaje de vuelta no noté nada ni intuí nada.

¿Fue el presidente su mayor respaldo?

No lo sé, no tengo ni idea. Sólo puedo decir que estoy profundamente agradecido al presidente por muchas razones y él lo sabe y ya está, no puedo decir otra cosa, es así.

Es aficionado del Levante, ¿irá al estadio?

No procede ir al campo ahora.

La mujer de Paco López, en la despedida del entrenador





¿Cómo le contó la noticia a sus hijos?

Si te cuento… Casualidades de la vida que a la vez que me llamó el presidente para comunicármelo estaba hablando mi mujer con mis hijos por videollamada y se enteraron en el momento o sea que… imagínate.

¿Hubiera sido muy duro el desenlace en el estadio?

Pues posiblemente, dentro de la desgracia y que nadie quiere que le cesen y sufrir una destitución también te digo que podía haber sido más traumático para mí por lo que te cuento, por lo que quiero a este club, lo que quiero a esta afición, por todo.

¿Cuánto ha influido la mala suerte?

El porcentaje es difícil pero es un factor que está en el fútbol e influye el factor suerte, pero no te puedes quedar ahí. Ni lo he hecho ni lo voy a hacer nunca pero también cuando los resultados eran buenos eh también influye el factor a favor.

¿Qué le ha dicho su mujer?

Quiere sacar lo positivo y esta mañana ya me ha dicho que me veía otra expresión en la cara, casi que te lo digo todo

¿Recibió alguna llamada de algún club interesado durante su estancia en el Levante UD?

Sí.

¿Y el futuro?

Amigos que se dedican al funcionamiento de la de la mente me aconsejan que esté un tiempecito de desconexión en el fútbol, que disfrute otras cosas que creo que me va a venir bien y creo que le voy a hacer caso y a partir de diciembre ya sé que en España no se puede entrenar, pues veremos otras muchas cosas si nos apetece y si salen evidentemente y entendemos que es lo mejor, lo haremos y si no pues esperaremos a la temporada que viene.

Paco López, en su estreno en el banquillo en marzo de 2018