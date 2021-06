Peñarroya: "La intensidad es innegociable en mis equipos"

Una semana después de su presentación como nuevo técnico de Valencia Basket, Joan Peñarroya ha hecho un alto en sus vacaciones en Manresa, para atender los micrófonos de Deportes COPE Valencia. Apenas ha pasado tres días en nuestra ciudad, pero ya ha tomado conciencia de que su nuevo club, cumple con todas las expectativas que imaginaba desde la distancia y desde los banquillos rivales. Ilusionado y exigente. También ambicioso. En su presentación no escurrió el bulto a la hora de hablar de grandes retos y objetivos para su equipo. Sabe donde viene y a que viene. Lo tiene claro. Ahora trabaja junto al director deportivo, Chechu Mulero, en la confección de la plantilla. Plantilla corta y que alterne juventud y experiencia. Eso sí, innegociable dejarse hasta la última gota de sudor sobre el parqué. Si no es así, aparecerá el conocido carácter ganador de Peñarroya.









Planificando en vacaciones

Estamos a tope de trabajo en plena confección de la plantilla. Es un periodo importante para la temporada. Planificar y tomar decisiones. Tenemos contacto diario









¿Qué le ha sorprendido de sus primeros días en Valencia Basket? Algo que le ha llamado especialmente la atención más allá de la diferencia de presupuesto con su anterior club.

Llevo poco tiempo pero es una evidencia que Valencia Basket es un club muy grande. No estoy hablando sólo del primer equipo masculino, hay que ver lo que está consiguiendo el femenino, las categorías inferiores o lo que supone la Alquería del Basket que es referencia. La Alqueria debe ser un motor de baloncesto para nuestro país, tiene las condiciones idóneas. En definitiva, todo lo que uno se imaginaba desde fuera es lo que me he encontrado.









Su discurso ambicioso en la presentación llamó la atención. Llegó a hablar de ganar la Euroliga.

Yo pienso así. Pero todo tiene matices. Ahora estamos pensando en ganar la Eurocup para jugar la Euroliga la siguiente temporada. Ahora, puestos a pensar, lo que digo es que estamos en un club que tiene capacidad y potencial para aspirar a los máximos resultados. Pero todo tiene un camino y en esto es en lo que estoy enfocado. Pero no dudo de las posibilidades del club.

El coach trabaja en la confección de la plantilla





La etiqueta de ser un entrenador de carácter. La intensidad de sus equipos está garantizada.

Hay cosas innegociables. En el baloncesto y en la vida. Y evidentemente la intensidad, el esfuerzo, la energía y el darlo todo, no lo son. Los partidos que ganas y los que pierdes. Y para ello hay que generar unos hábitos y creo que es un rasgo característico de lo que quiere Valencia Basket en sus equipos.









La baja de Marinkovic

Estoy convencido que será un gran jugador en el baloncesto europeo, pero no ha tenido la suerte para completar su mejor baloncesto en Valencia. Hay que reducir la plantilla y hemos pensado que no debía seguir.









López Arostegui y Victor Claver como opciones

No puedo hablar de jugadores que pertenecen a otros equipos. Tienen contrato y no sería correcto hacerlo.





El técnico catalán está ante su gran oportunidad





El futuro de San Emeterio

He hablado con Fernando. No vamos a descubrir su trayectoria, no sólo en Valencia, si no para nuestro baloncesto. Estamos hablando de un jugador top en los últimos años. Es un jugador con una jerarquía especial, no es un jugador cualquiera a la hora de afrontar su situación. Desde el club se le valora y vamos a tratar con un cariño especial su situación. Lo que puedo decir es que valoramos mucho, tanto el club como yo, la figura de San Emeterio









Perfil que se busca para los refuerzos que faltan por llegar

La intención es conseguir los mejores jugadores que se adapten a nuestra filosofía de un juego de equipo, también con perfil físico. Jugadores con juventud que te garantizan el hambre que deben contagiar al resto de compañeros para crear competencia. Vamos a mantener muchos jugadores pero vamos a intentar meter aire fresco en el vestuario.