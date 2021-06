Joan Peñarroya señaló en su presentación como nuevo entrenador del Valencia Basket que su idea es que el equipo desarrolle “un juego alegre y directo” , pero añadió que se adaptará a los jugadores que tenga en una plantilla que todavía está por definir. “Podría vender la moto de que vamos a hacer un juego maravilloso pero lo iremos viendo. Más juego directo, más juego rápido es lo que me gustaría, pero luego vamos a ver lo que mejor para el equipo”, señaló.

Respecto a la gestión del vestuario dijo que “cada uno tiene su carácter y su forma de trabajar” y señaló que no es seguidor de ninguna escuela. “He ido cogiendo pinceladas de mis entrenadores, he ido cogiendo experiencia y aprendo mucho de mis jugadores. No te voy a decir si voy a ser ruso, balcánico o de Barcelona. Voy a ser yo”, afirmó. “Tenemos un grupo de jugadores que son ‘cracks’ en la pista pero a falta de conocerlos creo que vamos a tener también un grupo humano impresionante”, destacó.

El técnico no quiso ponerse objetivos de resultados. “Me gustaría ganar la Euroliga con el Valencia pero no me sirve de nada poner las metas finales cuando hay que hacer muchas cosas bien antes para llegar a esas metas. Quiero ganar la ACB, la Copa y la Eurocopa pero no vale de nada decirlo porque hay un camino que hay que hacer antes”, destacó Peñarroya. Peñarroya dijo estar “muy contento de formar parte de la familia del Valencia” y destacó el paso que supone para él en su carrera. “Sé al club que vengo, sé el eslogan que tiene el club (‘Cultura del Esfuerzo’) y lo identifico mucho con lo que ha sido mi carrera de jugador y de entrenador”, apuntó el técnico, quien es consciente de que “en Valencia hay que hacer algo más que entrar en playoff”.

Respecto a la negociación para su llegada, deslizó que hace tres años pudo haber contactos con sus agentes pero no “una posibilidad real” y que la actual se gesto hace pocos días. “Se comentaba desde hace meses que podía llegar pero la única realidad es que mi primer contacto fue hace dos semanas y el desenlace fue rápido”, apuntó. Peñarroya que definió como “muy buenos” los tres años de Jaume Ponsarnau al frente del equipo pese a que en determinados ámbitos haya estado “poco reconocido”.

Restó importancia al hecho de haber firmado solo por una temporada. “Sé que es algo que preocupa bastante en València y yo nunca he firmado por un año pero si me preocupara no estaría aquí", deslizó. En la presentación, que tuvo lugar en una de las oficinas de Caixa Popular, patrocinador del club, el consejero delegado del Valencia Basket, José Puentes, aseguró de Peñarroya que es “una pieza fundamental para un proyecto de futuro, de años”.

“Como entrenador ha empezado desde abajo, nadie le ha regalado nada. Ha empezado desde la EBA, es un entrenador que ha trabajado desde el barro, ha ido creciendo y se ha ido adaptando y ha sabido sacarle el máximo rendimiento a las herramientas que le han aportado”, destacó.