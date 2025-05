Pedro Martínez: "Joel Soriano no es un salvador, se sube a un tren en marcha que lleva muchos kilómetros y hay que ayudarle"

Valencia - Publicado el 16 may 2025, 14:20 - Actualizado 16 may 2025, 14:26

El Valencia Basket visita Fontajau, la casa del Basket Girona, el sábado, a las 20:45h. Faltan tres jornadas de Liga Regular, los taronja ya tienen el billete para los playoffs sacado desde hace semanas, pero quieren apurar sus opciones por la segunda plaza, en poder del Tenerife, contra el que jugarán una semana después en las islas.

"No hemos de tener ahora mismo la cabeza en los playoffs y sí en la competición. Es tontería hablar de posibles rivales porque hay mucha variabilidad tanto en nuestra posición como en la de los rivales que están del 5 al 8. Lo que tenemos que hacer es vivir mucho en el presente, hacer buenos entrenos, meter a este chico, Joel Soriano, un poco en dinámica e ir ganando Tenemos una horquilla entre la posición 2 y la posición 5. La 2 es difícil, la 5 también, pero todo es posible. No es lo mismo quedar tercero que cuarto, siempre es mejor quedar lo más arriba que se pueda. Entonces vamos a ir partido a partido, vamos a ver si podemos sacar éste de Girona, que es un equipo que ha cambiado su dinámica en la segunda vuelta. Lo han hecho muy bien, han ganado muchísimos partidos, están jugando muy diferente a cuando vinieron aquí en la primera vuelta, con mucho más ritmo, mucho más agresivos, son muy peligrosos en el rebote ofensivo. Además, están con mucha confianza, la típica confianza que te dan las victorias", comentó el técnico catalán en la previa del choque contra los de Moncho Fernández.

Pedro Martínez también valoró la llegada de Joel Soriano, el pívot dominicano fichado, que no jugará en Girona a la espera de adaptarse mejor. "Es una incógnita ahora mismo, primero porque acaba de llegar, tenemos que ver cuál es su estado físico y también ver un poco el encaje que puede tener con los compañeros. Le tenemos que ayudar todo lo que podemos, teniendo en cuenta que es un jugador que se sube en un tren que lleva muchos kilómetros en marcha y eso es una dificultad. Le intentaremos ayudar para que se pueda subir. Evidentemente en este partido no contamos con él porque solo ha hecho el entrenamiento de ahora. El nano está, entre toda la información que le hemos querido dar, que no ha sido toda, porque si no se volvería loco, y el viaje, el jet lag, pues estaba un poco desbordado. La semana próxima que la tenemos completa seguro que le irá muy bien para aprender mejor determinados hábitos que tenemos, que los llevamos entrenando desde el mes de agosto y que para él todos son nuevos. El nano tiene muy buena predisposición, es muy joven, tiene muchas ganas de agradar y tiene una mentalidad, por lo que estamos viendo, muy buena. Tenemos que tener paciencia, aunque la verdad es que estamos en un momento de la temporada que tampoco tenemos mucha, pero tenemos que tenerla, porque si no sería todo muy fácil. No tiene que ser el salvador. Brimah es el único lesionado, el resto están todos bien", analizó el técnico.

Otra de las cuestiones que trató de aclarar Pedro Martínez fue el papel de Semi Ojeleye, que a penas jugó cinco minutos y medio ante el Gran Canaria en la pasada jornada. "A mí lo que me interesa es el grupo y, dentro del grupo, intentar ayudar a todos individualmente. Lo intento, muchas veces con poco éxito. Trato de animar o dar confianza a los que veo que están más desanimados o a los que tienen menos confianza, pero hay partidos y partidos. Los jugadores tienen que estar preparados, preparados para jugar cinco minutos o para jugar 25. Y preparados para jugar bien y ayudar al equipo... y muy importante, preparados para no jugar bien y continuar ayudando al equipo. Se puede ayudar al equipo de muchas maneras, no tiene por qué ayudar al equipo haciendo 20 puntos o metiendo seis triples. Esa es la manera más evidente, pero hay otras maneras que también son muy importantes. Todos debemos mirar hacia adelante y no quejarnos, no lamentarnos, no nos lleva a ningún sitio", valoró el entrenador.