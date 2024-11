Pedro Martínez: "Estoy contento, Brimah nos da cosas que no teníamos"

El Valencia Basket juega el jueves en Bourg en Bresse, Francia, su partido correspondiente a la novena jornada de la Eurocup. Los valencianos lo harán sin cuatro de sus jugadores internaciones, tres de ellos víctimas de las ventanas FIBA: Stefan Jovic, Xabi López-Arostegui y Nate Reuvers. El cuarto es Ethan Happ, que viajó ya lesionado a Macedonia del Norte y sigue de baja mientras se dilucida entre su continuidad o su salida. Ante este panorama, Pedro Martínez habló antes de viajar a tierras francesas, donde debutará el último fichaje, el pívot ghanés Amida Brimah.

¿Cómo ve a Amida Brimah y cómo valora su fichaje?

Menos mal que le hemos fichado, como estaríamos si no… es como agua de mayo. Hacía falta un jugador así, nos equilibra mucho. Nos da cosas que creo que nos hacían falta y ahora sólo queda ayudarlo y animarlo a que juegue a tope, que es lo que esperamos de él, porque aunque no le guste mucho a quien sólo mira las estadísticas, nos equilibra mucho. Hay que fichar a los jugadores adecuados, no a los que hagan buenos números o que se hayan salido en otros equipos. Eso es fácil, y más con dinero, aunque a veces lo tiras. Amida tiene que muchas carencias ofensivas, pero nos da igual. Solo le he visto entrenar, pero me gusta mucho.

¿Se sentirá orgulloso del debut de Josep Puerto con la selección española?

Estoy orgulloso de Josep y de todos, y me gusta verlos jugar bien y que aporten... pero en el caso de Puerto, lo conozco desde hace ocho años, le he visto casi nacer deportivamente y a veces tengo la sensación de que no está respetado o incluso maltratado por el baloncesto, pero entrena muy bien, es receptivo y todo lo bueno que le pase, se lo merece. A la gente que hace las cosas bien, que se esfuerza, me pasa hasta con mis hijos con los estudios, hay que alegrarse. Como club es un orgullo tener a cuatro jugadores en la selección, el futuro del club pasa por ellos.

¿Cómo está la situación de Ethan Happ, que tiene propuestas para irse?

De dimes y diretes no voy a hablar. Lo que sé es que está aquí y lleva tres semanas lesionado. Mientras esté aquí, a muerte con él, para que anote, para rebotee, para que ayude. Si se va, me adaptaré. Happ, cuando esté, será uno más y jugará si se lo merece, como desde el principio.

¿Cómo ve al Bourg en Bresse?

Es un equipo difícil, con el Hapoel, los dos mejores equipos de la Eurocup. Así que nos espera un partido complicado.