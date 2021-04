Paco López toca a rebato: “El vestuario está dolido y fastidiado”

Tras la crítica encendida de Elche, nada más acabar el partido, llegó la del lunes, ya en frío y en la ciudad deportiva de Buñol, para trasladar a sus futbolistas la necesidad de un cambio. También estuvo el presidente, Quico Catalán, reunido con los jugadores para transmitir un mensaje de preocupación y que, según fuentes del vestuario, fue muy duro. Por eso, en la previa del partido en Vigo, Paco López ha sacado la cara por sus jugadores (una vez más) con la intención de que, esta vez sí, cambie la racha después de tres derrotas seguidas.

“El vestuario está dolido y fastidiado. Estamos fastidiados, a nadie le gusta estar en un mal momento. Tenemos que hacer cosas diferentes. Nosotros tenemos la llave para darle la vuelta a esto, nadie más”, dijo Paco López en la rueda de prensa previa al partido. “Lo que yo noto, veo y palpo es que están fastidiados”, añadió el entrenador del Levante, que admitió que entiende que aquellos “que más fastidiados” puedan estar sean “los aficionados de sentimiento”.

Melero en el entrenamiento en el Ciutat de València



Paco López comentó que cree que su discurso “ha calado” en el vestuario y recordó que ya han pasado por otros momentos “peores” de los que han salido “fortalecidos”. “Estamos atravesando un mal momento y no hay que ocultarlo”, recalcó el entrenador. El entrenador del Levante subrayó la importancia del partido en Vigo porque el equipo todavía no ha conseguido la salvación matemáticamente. “Nos jugamos mucho, muchísimo y con eso queda dicho. Si no matemáticamente, ya casi la salvación. Siempre hay algo en juego y más de lo que la gente pueda pensar”, comentó.

Jorge Miramón puede ser la novedad en la convocatoria



Sobre el rival, Paco López dijo que el Celta ha demostrado este año que “tiene un gran equipo y grandes jugadores” y también se refirió a su futuro, ya que tiene un año más de contrato con el Levante. “Soy feliz en el Levante, lo he dicho siempre, pero el futuro y el destino no lo sabe nadie. Las cosas en el fútbol cambian por momentos y todos tenemos nuestros momentos, pero que no le quepa la menor duda a nadie de que soy feliz y me levanto cada mañana con una ilusión tremenda”, resumió.

Además, Paco López confirmó la recuperación de Jorge Miramón y explicó que hasta el final del entrenamiento no sabrá si puede contar con el delantero Dani Gómez.