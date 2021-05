Paco López: “Tenemos ganas de dar, de verdad, ese puñetazo encima de la mesa”

Paco López sabe que es el momento de cortar una racha que ya es de cuatro derrotas seguidas en el partido de este sábado ante el Alavés en Vitoria. "Todos tenemos ganas de dar, de verdad, ese puñetazo encima de la mesa y ése es el camino, hay que hacer las cosas bien. Hay que ser mejor que el rival en muchos más aspectos que ellos”, dijo Paco López en la rueda de prensa previa al partido.

RUEDA DE PRENSA | Paco López: "Tenemos ganas de dar un golpe sobre la mesa y certificar la permanencia"#AlavésLevantepic.twitter.com/XcmpcMgNkl — Levante UD ?? (@LevanteUD) May 7, 2021

Paco López sabe que es el momento de cortar una racha que ya es de cuatro derrotas seguidas en el partido de este sábado ante el Alavés en Vitoria. "Todos tenemos ganas de dar, de verdad, ese puñetazo encima de la mesa y ése es el camino, hay que hacer las cosas bien. Hay que ser mejor que el rival en muchos más aspectos que ellos”, dijo Paco López en la rueda de prensa previa al partido. El entrenador del Levante reconoció que no pasan por un buen momento, pero lamentó que no se haga un análisis “profundo y exhaustivo” en el entorno. "A veces reducimos muchísimo las situaciones de los equipos en algo concreto. Lo que sí que es cierto es que los resultados lo marcan absolutamente todo y cuando no ganas hay que hacer cosas diferentes o más cosas para ganar”, señaló. Paco López, además, comentó que no deben culpar a los delanteros de la mala racha del equipo en ataque porque el fútbol es “un juego colectivo” y subrayó la importancia del encuentro para su rival. "El momento del rival nos importa poco porque lo que queremos es ganar para certificar nosotros esa permanencia, pero sabemos que delante tendremos un equipo que va a salir con todo, con ganas porque es muy importante para ellos y están en una línea muy buena”, declaró. El entrenador del Levante, que no quiso adelantar quién defenderá la portería en Vitoria, explicó que José Campaña, que acaba de recibir el alta médica, todavía no está preparado para estar en la convocatoria. Preguntado por si ya trabaja junto al club para preparar la próxima temporada, Paco López se mostró rotundo: "Es normal que los clubes se empiecen a mover, pero hasta que no certifiquemos la permanencia no quiero saber nada de futuro, me preocupa el presente”.

Malsa y Duarte, en el entrenamiento del equipo



