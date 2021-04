Paco López saca pecho por su equipo: “Parece que no se le da importancia”

No tiene pinta de cansarse y lo dirá las veces que haga falta porque así lo siente. Paco López entiende que el entorno no valora suficiente el hecho de que su equipo tenga la salvación lograda y que haya rozado la final de la Copa del Rey en lo que creen, en el vestuario, que es una gran temporada. Por eso, el entrenador del Levante UD se mostró muy contundente al valorar la actual temporada de su equipo y lamentó que no se le dé valor a lo que ya han logrado, al tener la salvación “casi con las dos manos” con una ventaja de doce puntos respecto al descenso. “A veces el estar ahora mismo a doce del descenso parece que no se le dé excesiva importancia. Se habla más cuando no ganamos un partido o perdemos de la posible relajación que de valorar lo difícil que es lo que está haciendo este equipo con todas las adversidades que estamos teniendo”, dijo.

RUEDA DE PRENSA | Paco López: "Nos vamos a encontrar al mejor @VillarrealCF. Va a ser un gran partido, deseamos encontrar nuestro mejor nivel con balón y sin balón". #LevanteVillarreal ?? pic.twitter.com/d9rUfMb6kb — Levante UD ?? (@LevanteUD) April 16, 2021

Sobre el partido del domingo, el entrenador de Silla descartó que el Villarreal CF pueda llegar cansado. “Cuando vienes de ganar el cansancio pasa a un segundo plano. Vienen con entusiasmo, confianza e ilusión y es más peligroso. El Villarreal ya lo es de por sí, con esa confianza es más peligroso todavía. Pese a lo que se puede pensar que pueden venir con cansancio del esfuerzo que hicieron, decir que tiene una gran plantilla”, insistió el entrenador valenciano, que aprovechó para felicitar al Villarreal por su pase a las semifinales de la competición europea. Además, Paco López indicó que el conjunto dirigido por Unai Emery “está hecho para todo esto que está consiguiendo” y explicó que durante los partidos “es muy difícil arrebatarle la posesión” porque tiene “jugadores con muy buen pie”.

Campaña en el entrenamiento en la ciudad deportiva de Buñol



Paco López también explicó este viernes que José Campaña estará entre los jugadores convocados para enfrentarse el domingo al Villarreal después de haber estado lesionado más de cuatro meses. Campaña está de baja desde el pasado 2 de diciembre de 2020, ya que se lesionó en los isquiotibiales de la pierna derecha, tuvo que ser operado el 21 de enero al padecer una recaída y la semana pasada sufrió una leve lesión en el sóleo de la pierna derecha.