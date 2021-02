Paco López pierde la memoria

No es fácil dejar a un lado la Copa del Rey el histórico partido del próximo jueves pero el entrenador del Levante UD, Paco López, lo va a intentar. Este viernes se enfrenta en un ensayo general de la Copa al Athletic Club en la Liga y el entrenador pretende centrarse en lo primero. “Tengo amnesia transitoria y no sé lo que hay después de mañana. Ahora mismo estamos muy pendientes del partido de mañana. No hay otro partido y no pensamos en otra cosa que el partido de mañana”, remarcó Paco López en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana en el Ciutat de València.

“El equipo se puede abstraer. De ganar mañana daríamos un salto tremendo mañana y es lo que nos ocupa y es lo que queremos”, insistió el técnico del Levante, que subrayó que en la Liga “cada punto es oro puro”.

Última sesión. Volvemos al Ciutat de València ����#LevanteAthletic ⚽️ pic.twitter.com/djPI76uP1p — Levante UD �� (@LevanteUD) February 25, 2021

El preparador valenciano, además, aseguró que su rival piensa como él y destacó las virtudes del Athletic Club en un partido que tendrá “las mil y una dificultades” que tiene cualquiera de Primera División. “No creo que guarde nada. Vendrá a ganar el partido con todo. Sabemos el potencial que tiene ese equipo, sabemos lo que está haciendo en estos últimos partidos, lo difícil que es ganarle y espero un partido durísimo, con un equipo que le gusta ser vertical y llegar mucho al área”, declaró.

Paco López ensalzó la entereza con la que el equipo ha afrontado los dos últimos meses de competición. “Lo llevo diciendo muchísimo tiempo y es fundamental la palabra equipo. No cabe otra y en adversidades como nos está pasando a nosotros con las lesiones se hace más imprescindible todavía”, incidió.

RUEDA DE PRENSA | Paco López: "Ahora mismo no hay otro partido que el de mañana"#LevanteAthleticpic.twitter.com/stffKlsr45 — Levante UD �� (@LevanteUD) February 25, 2021

Canteranos para completar la convocatoria

El equipo recibe al Athletic sin los lesionados Enis Bardhi, José Campaña, Gonzalo Melero, Sergio Postigo y Nemanja Radoja y tampoco puede contar con el portugués Rubén Vezo por sanción. Por este motivo, el preparador valenciano ha reclutado a Euse, un defensa central de 20 años, y al centrocampista Blesa, de 19 años y que ya debutó la pasada temporada con el Levante en Primera División. La lista completa es la formada por los porteros Aitor, Cárdenas; los defensas Son, Euse, Toño, Duarte, Rober Pier, Clerc, Miramón, Coke; los centrocampistas Malsa, Vukcevic, Blesa, De Frutos, Doukouré, Rochina; y los delanteros Sergio León, Roger, Morales y Dani Gómez.