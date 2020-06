Paco López, encantado con su equipo: “Tiene fe y está implicado”

El entrenador del Levante UD, Paco López, charló este lunes con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE tras conseguir el empate en los últimos instantes ante el Sevilla FC: “He comentado en varias ocasiones que en esta reanudación de LaLiga los últimos minutos iban a ser vitales. La posibilidad que nos da los cinco cambios hace que puedas cambiar el partido. Este equipo ha demostrado muchas veces la fe y el creer y superar las adversidades ante un equipazo como el Sevilla FC”.

El entrenador valenciano se mostró encantado con la posibilidad de hacer cinco cambios y, en su caso, le salió bien con la entrada de Hernani Santos en la segunda parte. “En las circunstancias que estamos creo que los cinco cambios nos vienen bien a todos y dan posibilidad de cambiar partidos.Yo quejarme no me voy a quejar”, dijo.

Paco López aprovechó la entrevista en COPE para quejarse públicamente de la posibilidad de que entre afición a los estadios en Primera. “Lo que a mí se me dijo en su día es que se iba a jugar sin público. Nuestra decisión no sé si hubiera sido la misma. No sé si hubiese habido otra reflexión, pero se tomó esa decisión porque sí o sí, nos aseguraban que no iba a haber público. No es razonable, es una cuestión de los expertos. Si se hubiese dejado en el aire, perfecto, pero se nos dijo que no iba a haber público, pero tenemos que acatar las órdenes y seguir jugando”

Sobre el estreno en el Olímpic Camilo Cano de La Nucía, Paco López aseguró: “Llevamos poco tiempo, nos tratan sensacional y adaptarnos a todo, no vamos a poner una sola excusa y hay que jugar en el campo que está fenomenal y hacer de este campo un fortín”.

Además, el entrenador valenciano valoró el estado físico de los jugadores después de haber disputado dos partidos en tres días: “Depende de cómo vayan recuperando los jugadores. Vamos a ver la gente, depende, pero afortunadamente tenemos una plantilla muy equilibrada en cuanto al nivel. Muchas veces el once se decide por pequeños detalles. La gente está muy implicada y todo el mundo va a ser importante”.