Pablo Sánchez: “Nos vamos a encargar de que esto no se olvide y estaremos con ellos lo que haga falta”

El estado anímico del presidente

Seguía emocionado al llegar a casa al pensar en la tarde tan emocionante que vivimos. Solo pienso en que no nos olvidemos de esta gente, que siguen pasándolo mal. Me decía algún aficionado: ‘Ahora volvemos a nuestra realidad’. Hubo gente que hacía 20 días que no salían de su pueblo, cambiaron el chip y vinieron al campo pero volvieron a su pueblo y la situación allí es dramática. No nos podemos olvidar de los muertos ni de las personas que están afectadas por esta tragedia. Nos vamos a encargar de que esto no se olvide y estaremos con ellos lo que haga falta.

El homenaje del Ciutat de València

Pensando con el corazón al final no ha sido un tema del Levante UD, ha sido toda València y toda España. Estábamos todos en el homenaje. Todos hemos arrimado el hombro. Creo que lo conseguimos y si ha servido para que Valencia sea reconfortada, bienvenido sea.

Las camisetas manchadas de barro

No hay nada positivo dentro de esta enorme tragedia, pero sí hay algo que se puede destacar es la solidaridad de todos los valencianos y de toda España. Ha sido brutal, la gente joven y la gente mayor se ha manchado de barro y se ha volcado. El símbolo del barro quedará para nuestro recuerdo. Estábamos en una comida, habíamos parado a comer porque estábamos recogiendo alimentos y hablando de cómo sería el homenaje y Héctor Conesa (responsable de estrategia digital del Levante UD) dice: ‘Creo que esto sería bonito’. Los que estábamos en la mesa dijimos que adelante, que era algo especial y que reflejaba lo que queríamos hacer.

Los abonados afectados del Levante UD

Ver su cara, su agradecimiento, cuando no había nada que agradecer. Es gente que no puede venir al estadio porque no tienen coches. Era lo menos que podíamos hacer por ellos. Fue muy bonito charlar con cada uno de ellos y se me quedará grabado en la memoria para siempre. Todos tenemos algún caso incluso de algún fallecido. Hubo jugadores limpiando barro en casa de amigos y familiares y después del homenaje era difícil jugar el partido. Se vio. Todos estamos muy afectados y los jugadores, también.