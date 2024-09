Pablo Martínez: “Nunca le he hecho ningún feo a la afición”

Su estado de forma

Ojalá que lo mejor esté por llegar pero estoy muy bien. Fue una pretemporada muy buena y eso es lo que te da para estar a un alto nivel en la temporada.

Lesión olvidada

Físicamente muy bien, creo que los entrenamientos son de un alto nivel tanto físico como táctico y para mi manera de jugar me viene muy bien. Hubo algún problema por algunas molestias en zonas donde ocurrió la operación pero nada grave, está totalmente olvidado y cerramos esa página. La temporada pasada no tuve pretemporada y lo eché en falta.

El método Calero

Cada maestrillo tiene su librillo y cada entrenador tiene su filosofía y su manera de trabajar. Con Calero tenemos el balón también y somos muy verticales, tenemos esa idea de estar juntitos sin balón y ser agresivos y mirar hacia adelante con balón y lo que se está viendo es muy bueno. Es muy exigente y en la distancia corta todavía más, quiere sacar el cien por ciento de ti. Hay una competencia muy sana en el grupo. Creo que tenemos muy buena plantilla, que está muy compensada y en el centro del campo hay mucho nivel.

Carlos Álvarez y Oriol Rey

Tiene descaro y ese algo diferente. Hay que cuidarle porque está siendo diferencial y tiene que saber que es joven, no echarle nada de presión encima porque tiene que disfrutar y sacar su fútbol. Al seleccionado español sub-21 decirle que le llame ya, creo que se lo merece, está en un muy buen momento de forma. Personalmente Oriol Rey me gusta, te da calma, sabe mover al equipo, tiene buen toque, cuidad muy bien el balón, es muy diferencial en su posición.

La vuelta de Iborra y Morales

Sabía lo que nos podían dar. He visto todo lo que ha dado también Morales por el club, los mejores años del Levante UD han sido con Morales, esas noches mágicas en el Ciutat. Para mí es algo increíble que tengamos a los dos en el equipo. Son dos profesionales de los pies a la cabeza, es un gustazo verlos trabajar el día a día. Esto es un juego, ¿no?, pues ellos se lo han pasado. Cuando salió que iba a volver Ibo, le dije al delegado que el dorsal 10 se lo diera a Iborra que no tenía ningún problema.

El mercado de verano

El mercado es el que es, el fútbol español está pasando por un momento no muy bueno. No hay que darle más vueltas y se ha quedado así la plantilla. Estaba muy tranquilo porque no tenía nada claro que fuese a salir. Encaré la pretemporada como había que hacerlo y la verdad que tranquilo.

La posible oferta del Valencia CF

Siempre le digo a mis agentes que hasta que haya una oferta por escrito… Esto va así, si no hay nada escrito, las palabras se las lleva el viento. Yo no estoy en las oficinas del Valencia CF ni en las del Levante UD. Sólo puedo hablar de la única oferta real que hubo y por parte del Valencia CF yo no recibí nada. Hubo una oferta pero no voy a comentar nombres.

La situación de Pablo con la afición

Siempre te llega porque convives en esta ciudad pero sé lo que hay, mi entorno sabe lo que hay y estoy muy tranquilo. Te llega y te comentan pero si tú al final tienes la conciencia tranquila no tienes por qué pasarlo mal. Yo en ningún momento le he hecho ningún feo a la afición ni mucho menos. Hay buena unión la plantilla y la afición en este inicio de temporada y espero que siga así.

Apartado del equipo

Soy sincero y lo hablé con el entrenador. El primer viaje fue Gijón y yo iba con mentalidad de jugar, quedaban dos semanas de mercado y no se había decido todavía mi futuro pero se me comunicó que entrenase aparte y que no iba a viajar a Gijón porque lo iban a dejar cerrado. Ahí un poco de mareo… Menos mal que el equipo ganó y sacó los tres puntos.

El objetivo del Levante UD

La realidad aunque parezca tópico es que primero Almería y luego Oviedo. Creemos que el objetivo es primero el Almería porque esto es muy largo y la Segunda cuesta mucho. Veo los tres equipos recién descendidos y luego hay tres o cuatro equipos muy fuertes y ahí sí que puedo decir que nos metemos en ellos por la plantilla y por cómo se trabaja aquí.